Göktim Akademi'de yeni dönem başladı
Kayseri Valiliği himayelerinde kurulan Gökyüzü Teknoloji ve İnovasyon Merkezi 2025-2026 dönemi dersleri başladı.
Kayseri Valiliği himayelerinde kurulan Gökyüzü Teknoloji ve İnovasyon Merkezi 2025-2026 dönemi ilk ders günü 13 Ekim’de başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kayseri Valiliği ve Kızılay Kayseri İl Merkezi'nin ortak iş birliğiyle faaliyete geçen Göktim Akademi’de Robotik Kodlama, Yapay Zeka, Elektrik-Elektronik, 3D Tasarım ve Havacılık ve Uzay Bilimleri Atölyeleri’nde eğitim almak isteyen öğrenciler için yeni dönem başladı. Göktim Akademi’nin ilk ders gününde, Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş atölyeleri ziyarette buldu.