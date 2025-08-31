GÖKTİM Akademi'nin ilk mezunları: 'Ülkemize hizmet etmeyi hedef haline getirdik'

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kayseri Valiliği ve Kızılay Kayseri İl Merkezi'nin ortak iş birliğiyle faaliyete geçen Göktim Akademi’de Robotik Kodlama, Yapay Zeka, Elektrik-Elektronik, 3D Tasarım ve Havacılık ve Uzay Bilimleri Atölyeleri’nde eğitim alan öğrenciler süreci başarıyla tamamladı. Gökyüzü Teknoloji ve İnovasyon Merkezi (GÖKTİM) Akademi’de eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilere Vali Gökmen Çiçek tarafından katılım sertifikalarını verildi. GÖKTİM Akademi ilk mezunlarını verdi. Burada eğitim alan Büşra Nur Kamaş: “Göktim Akademi'nin ilk mezunlarından birisiyim. Burada çok çeşitli alanlarda eğitim görüyoruz. 3D tasarım, robotik kodlama, yapay zeka, yazılım ve daha fazlası. Robotik kodlamada robotik kodlamalarla ilgili çeşitli şeyler öğreniyoruz. Arduino kodlamaları gibi türden şeyler. Yapay zekada Python ve görüntü işlemeleri öğrendik. Aynı zamanda 3D tasarımda Solidworks gibi parça malzemelerinin yapımları hakkında bilgi aldık ve bunlar üzerinde çalışmalar yaptık. Akademi olarak birçok yarışmaya katılmış bulunmaktayız. Teknofest, MEB Robot gibi. Akademi olarak aldığımız eğitimin belirli bir süresi yok. 2024-2025 yılı arasında bir eğitim dönemimiz oldu bizim. Fakat bu eğitim süreci hala devam etmekte. Hala mentorlerimizle aynı şekilde görüşmeye devam etmekteyiz ve aynı zamanda hala buraya gelip projelerimizi devam etmekteyiz. Projelerimiz genellikle insanlık yararına projeler oluyor. Yani insana nasıl katkı sağlayabiliriz? Örneğin, depremzedelerle yaşadığımız olaylardan çok etkilenip birçok proje geliştirmeye başladık biz burada. Aynı zamanda teknoloji açısından da, uzay ve havacılık açısından da çok fazla gelişmekte bulunan projelerimiz var. Birçoğumuz burada bulunma sebebi ASELSAN, savunma sanayisi. Birçoğumuzun hedeflediği yer de orası. Yani hepimiz burada devletimize bir şeyler katmak için buradayız. Devletimize ve ülkemize hizmet etmeyi hedef haline getirdik” ifadelerini kullandı.

Göktim Akademi öğrencilerinden Arda Akça ise çeşitli projelerde yer aldıklarını söyleyerek: “Öncelikle mülakatlarımız oldu, Akademiye seçilmek için mülakatlarımıza girdik. Mülakat sonunda seçilen öğrencilerden biri olarak geldiğimizde bize 5 çeşit ders verildi: Yapay zeka, robotik kodlama, elektrik-elektronik, havacılık ve uzay, 3D tasarım dersleri verildi. Bize verilen dersler doğrultusunda biz Teknofest ve benzeri yarışmalara katılmaya yönelik deneyimler elde ettik. Onun sonucunda da projelerimizle beraber katılmaya hak kazandık diyebilirim. Çoğu arkadaşımızın projesi geçti, geçmeyenler de oldu. Böyle bir yön izledik. Hedefimiz bireysel olarak geliştirdiğimiz projeleri kendi doğrultumuzca devletimize faydalı olabilecek şekillerde ilerletmek ve devletimizi bu konuda kalkındırmak” diye konuştu.

Göktim Akademi’de çeşitli projelere imza attıklarını belirten Ahmet Naim Karataş da: “Burada çok çeşitli projelere imza attık. Burada gördüğüm çeşitli dersler olsun, 3D tasarım, uzay ve havacılık, onun dışında elektrik-elektronik gibi birçok derslerden elde ettiğimiz teknik ve pratik bilgileri sadece Göktim Akademi kapsamında geliştirdiğimiz projelerde değil, aynı zamanda okul dışı ya da okuldaki projelerimizde de kullandık. Hani örnek veriyorum, okulda geliştirdiğimiz bir projede buraya gelip hocalarımızdan destek alma imkanımız oldu. Aynı zamanda burada geliştirdiğim birçok projeyle Teknofest, MEB Robot, bu sene Kayseri'de düzenlenen gibi birçok yarışmalara katıldık” şeklinde konuştu.