Göktim Akademi'nin yeni dönem öğrenci alımı Eylül ayında başlıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kayseri Valiliği ve Kızılay Kayseri İl Merkezi'nin ortak iş birliğiyle faaliyete geçen Göktim Akademi’de Robotik Kodlama, Yapay Zeka, Elektrik-Elektronik, 3D Tasarım ve Havacılık ve Uzay Bilimleri Atölyeleri’nde eğitim alan öğrenciler mezun oldu. GÖKTİM Akademi ilk mezunlarını verdi. Göktim Akademi’de ilk dönem için 50 lise öğrencisinin eğitim aldığını belirten Gökyüzü Teknoloji ve İnovasyon Merkezi Proje Koordinatörü Tuğçe Fidan: “Gökyüzü Teknoloji ve İnovasyon Merkezimiz Kayseri Valiliğimiz himayelerinde Kızılay il binamızda açıldı. Geçtiğimiz dönem içerisinde akademimizde 50 lise öğrencimizi ağırladık. Lise öğrencilerimizi mülakat usulüyle akademimize kabul ettik. Öğrencilerimiz burada dönem boyunca eğitimler aldılar, proje geliştirdiler. Projelerine burada görev yapan mentor öğretmenlerimiz destek sağladılar. Proje danışmanlığının yanı sıra burada öğrencilerimize projelerinde kullanılmak üzere malzeme desteği de sağlamış olduk. İlk dönem öğrencilerimizi bu ağustos ayı içerisinde mezun ettik. Yeni dönem öğrenci alımlarımız da eylül ayı itibarıyla başlayacak. Eylül'ün 8'inde yeni öğrencilerimizin alımı için duyuruya çıkacağız. Burada teknolojiye ilgisi ve merakı olan, robotik kodlama, havacılık ve uzay, yapay zeka, 3D tasarım gibi alanlara ilgisi olan, yeteneği olan, daha önce BİLSEM, TÜZDEV veya Deneyap gibi merkezlerde eğitim almış, kendini geliştirmiş, belirli bir proje erişkinliğine ulaşmış öğrencilerimizle birlikte onları daha da ileriye taşıyabilecek çalışmalar yapıyoruz. Geçtiğimiz dönemde ortaokul öğrencilerimizin de Gökyüzü Teknoloji ve İnovasyon alanında gelişmelerine katkı sağlamak için 30 ortaokul öğrencimizi ağustos ayı içerisinde merkezimizde ağırladık. Burada onlara temel eğitimler verdik. Bu eğitimler neticesinde de çok yoğun talep aldık. Önümüzdeki dönemde de ortaokul öğrencilerimiz için bir kurs imkanı çalışmalarımız da devam ediyor” ifadelerini kullandı.