GÖKTİM Akademi öğrencilerinden Vali Çiçek'e zaman kapsülü hediyesi

Kayseri Valiliği himayesinde kurulan GÖKTİM Akademi'nin öğrencileri, 10 yıl sonraki hedeflerini, hayallerini ve kendilerine dair bilgileri içeren özel bir zaman kapsülünü Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'e takdim etti.

Kayseri Valiliği himayesinde kurulan GÖKTİM Akademi’nin öğrencileri, hazırladıkları anlamlı bir hediyeyle büyük takdir topladı. Akademide eğitim gören 50 öğrenci, 10 yıl sonraki hedeflerini, hayallerini ve kendilerine dair bilgileri içeren özel bir zaman kapsülünü Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’e takdim etti.

Öğrencilerin bu jesti karşısında duyduğu heyecanı dile getiren Vali Gökmen Çiçek, gençlerin bıraktığı mesajdan özellikle etkilendiğini belirtti.

Öğrenciler, “Sayın Valim, burada size hayallerimizi teslim ediyoruz. Bu kutuyu 10 yıl sonra açmanızı ve bizi aramanızı istiyoruz.” sözleriyle kapsülün önemini vurguladı. Kutunun 10 yıldan önce açılmaması konusunda öğrenciler özellikle ısrarcı oldular.

Vali Çiçek’te gençlere verdiği zaman kapsülünü tam 10 yıl sonra açacağını ve içindeki bilgiler ışığında her bir öğrenciyi tek tek arayacağını ifade etti.

GÖKTİM Akademi’nin gençleriyle gurur duyduğunu söyleyen Vali Gökmen Çiçek,  “Hayalim, umudum ve temennim; 10 yıl sonra gençlerimizi hayallerine kavuşmuş bir şekilde yeniden görmek. Yolunuz açık olsun.” diye konuştu.

Haber Merkezi

