‘GÖKTİM Melikgazi HES Kablo Teknoloji Atölyesi’ ve Yaz Okulu’nun açılışı yapıldı

Kayseri Valiliği himayelerinde gerçekleştirilen ‘GÖKTİM Melikgazi HES Kablo Teknoloji Atölyesi’ ve Yaz Okulu’nun açılışı yapıldı. Burada konuşan Vali Gökmen Çiçek, “Belki sanayi devrimini kaçırdık ama bu yapay zekayla bu yeni düzenle kodlamaları kaçırmayacağız, bu algoritmaları kaçırmayacağız. Bunu kaçırırsak 300 yıl daha millet olarak peşlerinden koşacağız. O yüzden artık bizim çocuklarımız, gençlerimiz atölyelerde zaman geçirmek zorundalar, buna mecburlar” dedi.

Murat Kantarcı Bilim ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen açılış programına Vali Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Melikgazi Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, HES Kablo Ceo’su Bora Koç ve öğrenciler katıldı.

Açılış töreninde konuşan Vali Gökmen Çiçek, “Elimizde 300 yıldır ilk defa bir fırsat geldi. Yapay zekanın ortaya çıktığı, savaş modellerinin değiştiği, İHA’ların, SİHA’ların ortaya çıktığı bambaşka bir zaman dilimi ortaya çıktı. Elimize bir kez daha 300 yıl sonra bir fırsat geldi. İşte bu fırsatı yakalamak bir kere daha zamanı kaçırmamak için milletçe bir mücadelenin bir savaşın içerisindeyiz. İHA’lar, SİHA’lar yapıyoruz, yeni savaş konseptiyle bambaşka bir çalışmanın olduğu zaman dilimini yaşıyoruz. Daha yapay zekayı kaçırmadık, çünkü önümüze daha yeni geldi. Belki sanayi devrimini kaçırdık ama bu yapay zekayla bu yeni düzenle kodlamaları kaçırmayacağız, bu algoritmaları kaçırmayacağız. Bunu kaçırırsak 300 yıl daha millet olarak peşlerinden koşacağız. O yüzden artık bizim çocuklarımız, gençlerimiz atölyelerde zaman geçirmek zorundalar, buna mecburlar. Çünkü biz 300 yıl daha kaçıramayız” dedi.

HES Kablo Ceo’su Bora Koç ise, “HES Kablo ailesi olarak yaptığımız her yatırımın, oluşturduğumuz her bir istihdamın ve dünyanın dört bir yanına ulaştırdığımız her ürünü yalnızca şirketimize değil, Kayseri’ye ve ülkemize katkı sağladığının bilincindeyiz. Üretim sadece ekonomik bir faaliyet değildir. Üretim bilgi üretmektir, insan yetiştirmektir, fırsatlar oluşturmak ve geleceği inşa etmektir. İşte bu nedenle bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz GÖKTİM projesini son derece önemli buluyorum. Kayseri Valiliğimiz öncülüğünde hayata geçirilen Gökyüzü Teknoloji ve İnovasyon Merkezi gençlerimizin bilim, teknoloji, mühendislik ve havacılık alanlarında kendilerini geliştirmeyi imkan sağlayan güçlü bir vizyonun eseridir” şeklinde konuştu.

Melikgazi Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy da, “Biz şubat ayında öğrenci seçimleriyle beraber GÖKTİM Melikgazi’de çalışmalara başladık. 40 tane okulda teknoloji atölyeleri oluşturduk ve 60 öğretmenimizi eğitimlerine vererek yanlarında üniversitemizin mühendislik fakültelerinde eğitim gören 40 mentörümüzle beraber yaklaşık 300 tane atölyelerimizde gencimiz bin 200 tane de kulüplerimizde gencimizle beraber büyük bir aile olduk” ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ve Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa da konuşmalarında GÖKTİM’in önemine dikkat çekerken desteklerini sürdüreceklerini ifade ettiler.

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen ‘GÖKTİM Melikgazi HES Kablo Teknoloji Atölyesi’ ve Yaz Okulu’nun açılışı yapılırken, Vali Çiçek ve beraberindeki il protokolü teknoloji atölyelerini gezerek öğrencilerle sohbet ettiler.