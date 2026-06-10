‘GÖKTİM Melikgazi KİM Teknoloji A.Ş. Teknoloji Atölyesi’ açıldı

İzzet Özsüzkaya Ortaokulu’ndaki açılış programına Vali Gökmen Çiçek, Melikgazi Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, KİM Teknoloji Genel Müdürü Murat Sert, kurum müdürleri, hayırsever İzzet Öksüzkaya, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Açılış programında konuşan Vali Gökmen Çiçek, “GÖKTİM Akademi’nin başarısı yalnızca teknoloji atölyelerinin kurulmasından kaynaklanmamaktadır. Bu projeyi diğerlerinden ayıran en önemli unsur, istikrar, kararlılık ve sürekliliktir. Bir okula atölye kurmak ve maddi ihtiyaçlarını karşılamak tek başına yeterli olmamaktadır. Bizim istediğimiz; fabrikaların kapılarını çocuklarımıza açmanız, mühendislerinizin onlar için seferber olması, mentorluk yapması, zaman zaman öğrencilerimizle bir araya gelerek onların sorunlarını dinlemesi ve ufuklarını genişletecek yeni hedefler göstermesidir.” ifadelerini kullandı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da yeni hedeflerinin Türkiye’de en çok meslek lisesi yapan belediye olmak istediklerini belirterek, “Türkiye’de en çok okul yapan belediyeyiz, 26’yı geçtik. En çok kütüphane yapan belediyeyiz. Yeni bir hedef koydum. İnşallah Allah nasip ederse bu okulların teknolojiye olan merakını gördükçe hedef büyütüyoruz. Hedefimiz Türkiye’de en çok meslek lisesi yapan belediye olmak istiyoruz” dedi.

KİM Teknoloji Genel Müdürü Murat Sert ise teknoloji atölyesinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından KİM Teknoloji A.Ş. Teknoloji Atölyesi’nin açılış kurdelesi kesilirken, protokol üyeleri teknoloji atölyesini gezerek çalışmalar hakkında bilgiler aldılar.