Gökyüzü tutkunları Kapadokya'ya akın etti

Gökyüzü tutkunları, yılın en etkileyici doğa olaylarından biri olarak gösterilen 'Perseid meteor yağmurunu' izleyebilmek için Kapadokya'ya akın etti. Yollarda uzun kuyruklar oluşurken, aralıklarla gökyüzünden geçen meteorlar vatandaşları heyecanlandırdı.

PAYLAŞ
  • 13.08.2023 01:44
  • Güncelleme: 13.08.2023 01:44
Gökyüzü tutkunları Kapadokya'ya akın etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Gökyüzü tutkunları, yılın en etkileyici doğa olaylarından biri olarak gösterilen ‘Perseid meteor yağmurunu’ izleyebilmek için Kapadokya’ya akın etti. Yollarda uzun kuyruklar oluşurken, aralıklarla gökyüzünden geçen meteorlar vatandaşları heyecanlandırdı.

Perseid meteor yağmurunun en yoğun olacağı günlerden 12-13 Ağustos’ta vatandaşlar Kapadokya bölgesinin seyir tepelerine akın etti. Yoğunluktan dolayı yollarda araç kuyrukları oluştu. Kapadokya bölgesini gezmeye gelen yerli turistler de Kapadokya bölgesinde bulunan çeşitli vadilere çadır kurarak gökyüzündeki meteor geçişlerini izledi.

Yalova’dan Kapadokya bölgesine tatil için gelen Ahmet Gönülalan yaptığı açıklamada “Bu günde Kapadokya bölgesini gezmeye ve Festivalleri izlemeye gelmiştik. Aynı zamanda bu gün meteor yağmurları da var. Meteor yağmurlarını seyretmek için Kapadokya bölgesine çadırımızı da kurduk. Gece meteor yağmurlarını, sabah da gün doğumunda balonların görsel şölenini izleyeceğiz. Bildiğiniz gibi Kapadokya bölgesinde balonlar var. Balonlar nasıl yeryüzünün şenlikleri ise, meteor yağmurları da gökyüzünün şenlikleri” şeklinde konuştu.

Yeryüzü ve gökyüzü şölenlerine şahitlik etmek için Kayseri’den Kapadokya bölgesine gelen İbrahim ve Tuğba Yüce çifti de yaptıkları açıklamada “Bu günkü festival için Kapadokya bölgesine geldik. Gecede bu meteor yağmurlarını izlemek istiyoruz. Çadırımıza yatarak gök yüzündeki görsel şöleni izlemek istiyoruz. Sabahın erken saatlerin de ise Kapadokya’nın görsel şöleni olan balonları izleyeceğiz” şeklinde konuştular.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kükürt dağında yangın

Kükürt dağında yangın

Wakeboard Türkiye Şampiyonası devam ediyor

Wakeboard Türkiye Şampiyonası devam ediyor

Trendyol Süper Lig: Kayserispor: 0 - Galatasaray: 0 (Maç devam ediyor)

Trendyol Süper Lig: Kayserispor: 0 - Galatasaray: 0 (Maç devam ediyor)

Kayserili cimnastikçi Mustafa Yiğit Türkiye Şampiyonu oldu

Kayserili cimnastikçi Mustafa Yiğit Türkiye Şampiyonu oldu

Kayseri'de trafik kazası: 1 ölü

Kayseri’de trafik kazası: 1 ölü

Akit Gazetesi'nden Erciyes Plajına eleştiri

Akit Gazetesi'nden Erciyes Plajına eleştiri

Çok Okunanlar
1
Başkan Büyükkılıç'tan Develi'ye ulaşım müjdesi

Başkan Büyükkılıç’tan Develi’ye ulaşım müjdesi

2
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayserispor'dan deprem bölgesine konut talep etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayserispor’dan deprem bölgesine konut talep etti

3
Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

4
17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

5
Develi'de Zara rüzgarı esti

Develi’de Zara rüzgarı esti

6
Kayseri'nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

Kayseri’nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Develi'de Kıraç rüzgarı esti

Develi’de Kıraç rüzgarı esti

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: 'Bizim için Galatasaray ile İstanbulspor'un farkı yok'

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: 'Bizim için Galatasaray ile İstanbulspor'un farkı yok'

DAHA FAZLA
Çağdaş Atan: 'Bizim güzel hayallerimiz var'

Çağdaş Atan: 'Bizim güzel hayallerimiz var'

Okan Buruk: 'Daha kaliteli işler yapabilirdik'

Okan Buruk: 'Daha kaliteli işler yapabilirdik'

Başkan Cebeci, 'İstanbul'dan Develi'ye Seyrani'yi anmaya geldik'

Başkan Cebeci, “İstanbul’dan Develi’ye Seyrani’yi anmaya geldik”

Prof. Dr. Naci Görür'den yeni açıklama: Kayseri ilinin üzerinde bulunduğu aktif Ecemiş fayı stres biriktiriyor

Prof. Dr. Naci Görür'den yeni açıklama: Kayseri ilinin üzerinde bulunduğu aktif Ecemiş fayı stres biriktiriyor

Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası Mesafe Yarışları yapıldı

Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası Mesafe Yarışları yapıldı