Göl dondu, karabataklar belgesel tadında görüntü oluşturdu

SİVAS (İHA) – Sivas'ta hava sıcaklığının eksi 7 dereceye düşmesiyle birlikte Hafik gölü kısmen dondu, gölün donmayan kısmında kalan yüzlerce karabatak belgesel tadında görüntüler oluşturdu.

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  • 02.01.2023 10:29
  • Güncelleme: 02.01.2023 10:29
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Göl dondu, karabataklar belgesel tadında görüntü oluşturdu
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SİVAS (İHA) – Sivas’ta hava sıcaklığının eksi 7 dereceye düşmesiyle birlikte Hafik gölü kısmen dondu, gölün donmayan kısmında kalan yüzlerce karabatak belgesel tadında görüntüler oluşturdu.

Sivas’ta termometreler sıfırın altında 7 dereceyi gösterdi. Soğuk havanın etkisiyle birçok gömen kuş türüne ev sahipliği yapan Hafik gölü kısmen dondu. Gölde yaşam süren yüzlerce karabatağın gölün donmayan kısmında bir araya gelmesiyle ortaya belgeselleri aratmayan görüntüler çıktı.

Dinlenmek için gölü uğrayan Sema Yalçın, gölün donmuş olabileceğini tahmin etmediğini belirterek, “Buraya gezmeye geldik, donmuş burası. Her sene donuyor. Daha aşırı soğuklar gelmeden burası dondu. Biz göle gelirken bu kadar donduğunu tahmin etmemiştik. Hafik gölünün yüzde 90’ı donmuş durumda şu an. Buz tutan göle taş attık, hiçbir şekilde çatlama da olmuyor” dedi.

Göl kıyısındaki bir tesiste çalışan Hasan Öztürk, gölün donduğunu ancak karabatakların bulunduğu bölümün donmadığını belirterek, “Hafik gölü Kasım-Aralık aylarında donardı. Şimdi Ocak ayında dondu. Kar yağmadı. Hava sıcaklığı sıfırın altında 7 dereceye kadar düştü. Artık soğuklar artar. Gölün yüzeyi yüzde 90 donmuş durumda, ufak bir yer donmadı. Karabataklar orada hareketli oldukları için o kısım donmamış olabilir. Orada dalıp balık ve yosun yiyorlar” diye konuştu.

Mehmet Taş isimli gölün ziyaretçisi ise "Gölün neredeyse tamamı donmuş durumda, üzerinde karabataklar geziyor. Çok güzel bir görüntüsü var, herkesin gelmesini tavsiye ederiz. Burayı görmeleri lazım. Geceleri soğuk ama gündüzleri sıcak oluyor. Her sene soğuk oluyor ama bu sene biraz gecikti” dedi” ifadelerini kullandı.

İHA

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