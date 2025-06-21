Gön Han, bu yaz hizmete açılacak

520 yıllık tarihiyle Tarihi Gön Han, Melikgazi Belediyesi’nin restorasyon çalışmaları ile yeniden hayat buluyor. 3,5 yıldır sürdürülen restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Gön Han yaklaşık 520 yıl önce Piri Mehmet Paşa tarafından Kapalıçarşı‘ya gelen esnafın, tüccarın kalabilecekleri bir han olarak yapılmış. 1400 metrekarelik bu alanda 3,5 sene önce büyük bir çalışma başlatmıştık. Şu anda zemin çalışmaları başladı. Gön Han’ın bütün izleri ortaya çıktı, odaları oluşturuldu ve restorasyonu tamamlandı. Esnafa da zarar vermemek için bütün çıkan hafriyat gün boyunca çuvallara konuluyor ve gece dışarı çıkartılarak kamyonlara yükleniyor. Şu ana kadar 5 bin kamyona yakın bir hafriyat çıkmış durumda. Zeminle ilgili çalışmalar sürüyor. İnşallah çalışmalarımızı en kısa zamanda bitirmeyi ve bu yazın sonunda burayı hizmete açmayı düşünüyoruz. Kayseri’ye gerçekten paha biçilmez, çok önemli bir tarihi eseri kazandırmış olduk. 60-70 senedir kapısı kapalı olan, tamamen kaderine terk edilmiş, vakfa ait olan bu yeri, restore ederek Kayseri’ye kazandırmış oluyoruz” ifadelerini kullandı.