Gön Han Restorasyonu, Melikgazi'ye ödül getirdi

Melikgazi Belediyesi, Gön Han'daki restorasyon çalışmaları ve tarihi mirasın korunması konusundaki katkılarından dolayı Tarihi Kentler Birliği'nin Başarı Ödülü'ne layık görüldü.

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  • 10.10.2023 14:27
  • Güncelleme: 10.10.2023 16:22
Gön Han Restorasyonu, Melikgazi'ye ödül getirdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediyesi, Gön Han’daki restorasyon çalışmaları ve tarihi mirasın korunması konusundaki katkılarından dolayı Tarihi Kentler Birliği’nin Başarı Ödülü’ne layık görüldü.

Tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkan bir belediye olarak çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Melikgazi Belediyesi olarak ilçe sınırları içerisinde yer alan tarihi yapıları günümüze kazandırmak amacı ile restorasyon çalışmaları yapıyoruz. Tarihe değer veren bir belediye olarak çalışmalarımız devam ediyor. Tarihi konaklardan, han, medrese, türbe ve çeşmelere kadar birçok yapıyı günümüzü kazandırıyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalarda kültürel mirasımızı gün yüzüne çıkarılması, gelecek nesillere aktarılması yanında yapılara fonksiyon yükleyerek yeniden işlevlendiriyoruz. Tarihi Kentler Birliği Gön Han’da yapmış olduğumuz restorasyon çalışmalarımız için belediyemizi Başarı Ödülü’ne layık gördü. Tarih ve kültür mirasımıza sahip çıkmaya, tarihi eserlerimizi korumaya devam edecek gelecek kuşaklara aktaracağız. Şehrimize ve ilçemize değer katmak ve vatandaşlarımıza daha nitelikli bir yaşam sunmak için yaptığımız çalışmalarımızın ödüle layık görülmesi bizleri çok mutlu etti. Bu konuda bizlere destek veren herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi.

İHA

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