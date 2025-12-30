Gönüllü Dijital Elçiler Projesi Tamamlandı

NNYÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu, Proje Yürütücüsü, İİSBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüsniye Akıllı, Proje Ortağı Tohumluk Vakfı Gönüllüsü Nilüfer Bıçakçıoğlu, proje ortakları ve öğrenciler açılış programında bir araya geldi. Açılışta konuşan Doç. Dr. Hüsniye Akıllı, projenin amacı ve kapsamı hakkında bilgi verdi ve projeye destek veren herkese teşekkür etti.

İki aşamalı olarak planlanan programın ilk bölümünde, Canva Topluluk Eğitmeni Burhan Yeşil tarafından üniversite öğrencilerine, proje yürütücüsüne ve proje ortaklarına yönelik iki oturumdan oluşan uygulamalı Canva eğitimi verildi. Gönüllülük temelli dijital eğitim modeline sahip olan projenin ikinci günündeki program ise Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde bulunan Şehit Mustafa Aydın Yatılı Bölge Ortaokulunda devam etti. Eğitici rolüne hazırlanan üniversite öğrencileri, edindikleri bilgi ve becerileri ortaokul düzeyindeki 20 öğrenciye aktarırken; eş zamanlı olarak okulda görev yapan 21 öğretmene de grafik tasarım platformu Canva eğitimi verildi. Projeye katılan öğrenciler; Canva ara yüzü ve temel tasarım araçları, yapay zekâ destekli görsel üretim, basit oyun ve kodlama mantığı, çizimden dijital tasarıma geçiş, animasyon çalışmaları, “Hayalimdeki Meslek” etkinliği ve kartvizit tasarımı başlıklarından oluşan uygulamalı eğitimlere katıldı. Gün sonunda ise “Yahyalı YouTube Kanalı Açıyoruz” senaryosu kapsamında, yerel ve kültürel değerlerin dijital ortamda anlatılmasına yönelik yaratıcı bir uygulama gerçekleştirildi. Üniversite öğrencilerinin eğitici rol üstlendiği bu süreçte, akran öğretimi modeli sayesinde ortaokul öğrencilerinin derse katılımı ve ilgisi artarken; NNYÜ’lü gönüllü öğrencilerde toplumsal sorumluluk, empati ve iletişim becerilerini geliştirme fırsatı buldu.