Gönüllü Kuruluşla Nisan Ayı Toplantısını Yaptı

Yetmişe yakın Sivil Toplum Kuruluşunun katıldığı kahvaltı toplantıda konuşan Gönüllü Kuruluşlar Başkanı Mehmet Yurdakul ana gündem maddeleri olarak şu hususlarda bilgilendirme yaptı.

- Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2026 Ramazan ayında 81 ilde başlatılan "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında okullarda milli ve manevi değerleri yaşatmayı amaçlayan şenlikler, söyleşiler ve ortak iftar sofralarını içeren. Geleneksel Ramazan kültürü, yardımlaşma ve paylaşma bilincini aşılayan programlar hakkında bilgilendirme

-15-17 Mart'ta Dünya ticaret merkezi Kutsal Emanetler sergisi açılması ve yoğun bir ilgi görmesi

-2026 Yılı Ramazan ayı boyunca Yardım kuruluşlarımızın Gazze de yapmış oldukları iftar ve yardım çalışmaları

-ABD İsrail- İran savaşında gelinen son durum

-İsrail Meclisi (Knesset) hukuka aykırı kararlarına bir yenisini ekleyerek yalnızca Filistinlilere uygulanması öngörülen idam cezası düzenlemesini kabul edilmesi

-Kadıköy Rıhtımı’nda, yapılması planlanan cami ve yer altı otoparkı projesine malum çevrelerce protesto edilmesi

-Gönüllü Kültür Kuruluşlarımızca çok önem arz eden Gençlik yapılanmasının hayata geçirilmesi konularını dile getirdi.

Katılımcı kurumlarımızda İHH. Kızılay, Ribat vakfı, İyilik-Der, Mazlum-der, Filistin Dayanışma Platformu, Kayseri Çevre Ahlak Kültür Derneği, Veren-el Derneği, Başkan ve yetkililerin yapmış oldukları çalışmalarının anlatımı, duyuruları ve taleplerinin ardından,

Sağlık-sen Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Nazım Akarsu Katılımcı Kurumlara katılımlarından dolayı teşekkür ederek Sendikal çalışmalar ve faaliyetler hakkında bilgilendirmelerde bulundu

Sağlık-Senin Türkiye genelinde 300 bin üyenin, yerelde ilimizde 6 bin kayıtlı üyesinin olduğunu, Sağlık-sen Ankara’da 2, İstanbul Taksimde 1 olmak üzere 3 otelin bulunduğunu ve Memur – Sen üyelerine hizmet vermekte olduğunu bildirdi.

Akarsu, Sendikanın Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası Sağlık-Senin 06 Haziran 1995 tarihinde “Çevre ve Sağlıkçılar Sendikası” olarak kurulduğunu, Sağlık ve sosyal hizmet çalışanların mali, özlük ve sosyal haklarını koruyup geliştirecek çalışmalar yaptığını, sağlık ve sosyal politikalara yön verecek faaliyetlerde bulunmak, ülke insanının daha özgür, adil ve müreffeh bir ülkede yaşamasına katkı sağlamak, Türkiye ve dünyada haksızlığa uğramış ve yardım bekleyen dezavantajlı kişi ve kesimlere yardım etmek, doğrultusunda hareket ettiklerini bildirerek Katılımlarından dolayı Kurum Başkan ve temsilcilerine teşekkür etti ve yapılan Dua ile toplantı sona erdi

Gönüllü kuruluşlar Nisan ayı toplantısına katılan kurum temsilcileri, birlikte topluca fotoğraf çektirdiler