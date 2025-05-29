Gönüllü Kuruluşlar Başkanı Ahmet Taş'tan Başkan Büyükkılıç'a Ziyaret

Ziyaret sırasında, Ahmet Taş başkanlığındaki gönüllü kuruluşlar heyetinde Mehmet Karakaş, M. Soner Beşparmak, Efdal Özkartal, Talip Şahin ve Erol Ünlü de yer aldı. Görüşmelerde, belediye çalışmaları, sivil toplum kurumları ile işbirliği, gönüllü kuruluşların Suriye’ye yaptıkları inceleme ziyareti ve halk günü düzenlenmesi gibi birçok konu gündeme geldi.

Başkan Taş, Dr. Büyükkılıç’a ev sahipliği için teşekkür ederek, yaptıkları hizmetlerin başarılı olması adına dualarını iletti. Başkan Büyükkılıç ise sivil kurumların ziyaretlerinden ve önerilerinden memnun kaldığını belirterek, işbirliği ve önerilere açık olduklarını ifade etti.

Bu önemli buluşma, yerel yönetim ile sivil toplum arasında güçlü bir bağın kurulmasına katkı sağladı.