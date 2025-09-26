Gönüllü Kuruluşlar Başkanı Taş'tan Başkan Büyükkılıç'a Ziyaret

Ziyaretler sırasında, Başkan Büyükkılıç, ortak akıl ve iş birliği vurgusu yaparak, Kayseri’ye hizmet yolunda sivil toplum kuruluşlarının katkılarının önemine dikkat çekti. Misafirleriyle samimi bir ortamda sohbet eden Büyükkılıç, nazik ziyaretleri için teşekkür etti ve çalışmalarında başarılar diledi.

Süleyman Varol, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, Başkan Büyükkılıç’a misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, mühendislik alanındaki iş birliklerinin Kayseri için faydalı olacağını belirtti.

Bilal Habeş Bulut ise, Birlik Vakfı olarak Kayseri’ye sosyal ve kültürel anlamda hizmet etme hedefinde olduklarını ifade etti. Bulut, Başkan Büyükkılıç’ın geçmişteki katkılarına da vurgu yaparak, emanetlerine sahip çıkacaklarını dile getirdi.

Son olarak, Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Başkanı Ahmet Taş da, Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederek, yapılan hizmetlerin önemine değindi.

Ayrıca, Başkan Büyükkılıç, Develi Sarıca Mahalle Muhtarı Bekir Ulusoy ve Develi Öksüt Mahalle Muhtarı Adem Kahraman’ı da kabul ederek, onların nazik ziyaretleri için teşekkürlerini iletti. Muhtarlar, Başkan Büyükkılıç’a mahallelerine yaptığı hizmetlerden dolayı minnettarlıklarını ifade etti.

Bu tür istişareler, Kayseri’nin gelişimi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.