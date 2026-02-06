Gönüllü Kuruluşlar Başkanı Yurdakul: 'Acımız hâlâ taze, dualarımız milletimizle'

6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve “asrın felaketi” olarak nitelendirilen büyük depremin üzerinden üç yıl geçti.

Başkan Mehmet Yurdakul’un yaptığı açıklamada, depremin yaralarının devlet-millet işbirliğiyle sarılmaya devam ettiği vurgulandı. Yurdakul, “Asrın felaketinde hayatını kaybeden tüm canlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza ve milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” dedi.

“Acımız hâlâ taze”

Yurdakul, açıklamasında felaketin üzerinden üç yıl geçmesine rağmen acının hâlâ tazeliğini koruduğunu belirterek, “Bir daha millet ve ülke olarak böyle bir acının yaşanmaması için Alemlerin Rabbi olan yüce Allah’a dua ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları, bu anlamlı günde hem kayıpları anmak hem de dayanışma ruhunu canlı tutmak adına tüm vatandaşları birlik ve beraberlik içinde olmaya davet etti.