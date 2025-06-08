Gönüllü Kuruluşlar Bayramlaşmasına Yoğun Katılım
Kayseri Kızılay Ok Burcu Gönüllü Merkezi'nde Kızılay ev sahipliğinde gerçekleştirilen bayramlaşma programı, gönüllüler ve kurum temsilcilerinin yoğun katılımıyla gerçekleşti.
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi İbrahim Özcan ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi programda yer aldı.
Kayseri Kızılay Başkanı Cafer Beydilli’nin açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte, Gönüllü Kuruluşlar Başkanı Ahmet Taş ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çekti.
Konuşmacılar, bayram coşkusunu paylaşırken, Gazze’de süregelen insanlık dramına da değinerek küresel vicdanın harekete geçmesi gerektiğini vurguladılar.