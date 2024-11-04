Gönüllü Kuruluşlar, bu ay ATİB'de bir araya geldi

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği'nin Kasım ayı istişare toplantısı Kayseri ATİB (Anadolu ve Avrupa Türkleri Yardımlaşma Derneği)'nde yapıldı.

Gönüllü Kuruluşlar, bu ay ATİB'de bir araya geldi

Sivil toplum kurumları merkezinde yapılan kahvaltıLI toplantıda 50’nin üzerinde sivil toplum temsilcisi katıldı.

Dernek Başkanı Ahmet Taş’ın açılış konuşmasıyla başlayan aylık istişare toplantısında bir konuşma yapan ATİB  başkanı Hayrullan Can,  Atib‘in kuruluş amacı, çalışmaları hakkında özet bilgiler sundu, gönüllü kuruluşlara evsahipliği yapmaktan memnun olduklarını bildirdi, katılımcılara teşekkür etti. 

Gönüllü Kuruluşlar Başkan Ahmet Taş toplantıda yaptığı konuşmada; Gazze Lübnan ve Suriye’de devam eden İsrail saldırı ve soykırımı, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin dile getirdiği Türkiye’de milli birlik ve barış girişimi, sivil kurumların mutlaka bir hukuk danışmanı avukat edinmesi, ülkemizde bulunan muhacirlerin problemleri, Sivil kurumların plan ve programlı çalışmalarının gerekliliği, proje bazlı çalışmak isteyen kurumların dikkat etmesi gereken hususlar konularında açıklamalarda bulundu.

Katılımcı kurumların duyularını yapmaları talep ve dileklerini dile getirmelerinin ardından toplantı sona erdi.

Haber Merkezi

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