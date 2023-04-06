Gönüllü Kuruluşlar'dan İsrail'e Kınama

Kayseri Gönüllü Kuruluşlar Derneği Başkanı Ahmet Taş, yaptığı basın açıklamasında şunları ifade etti:

'Filistin Kudüs ve Mescid-i Aksa da işgalini devam ettiren, işgalci İsrail 2023 yılında ve Ramazan ayında işgal ve katliamlarını devam ettiriyor.

2023 yılı başından bu yana 7 Filistinli’yi öldüren (İsrail 2 si) çocuk bunlardan 3 ünün cenazesini ailelerine teslim etmedi. Bu olayla birlikte İsrail’in ailelerine teslim etmediği Filistinli cenaze sayısı 24’e yükseldi.

Kudüs ve Mescid-i Aksa’ya da bu yıl devam eden İsrail saldırılarında 59 Filistinli yaralandı, 26’sı kadın, 110’u çocuk olmak üzere 736 Filistinli de gözaltına alındı.

Ayrıca son 3 ay içinde Filistin’lilere ait 117 ev İsrail saldırılarında yıkıldı.

Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırılara katılan İsrail güvenlik güçleri ve Yahudi yerleşimci sayısınında 11 bini bulduğu kamuoyuna yansımış bulunuyor.

Son günlerde ses bombaları plastik ve kauçuk mermilerle mescidi Aksa’ya yapılan baskınlarda çok sayıda Filistin’linin yaralandığı, Mescidin kapı ve pencerelerinin kırıldığı ve 500 e yakın Filistin’linin teravih namazında gözaltına alındığı kamuoyuna yansımış bulunuyor.

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları olarak: Mübarek Ramazan ayında Filistin Kudüs ve Mescid-i Aksa da devam eden menfur İsrail saldırılarını şiddetle kınıyor, saldırı ve baskında ölenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Saldırıların bir an önce son bulması için Türkiye hükümeti ve İslam işbirliği Teşkilatını göreve davet ediyoruz.'

