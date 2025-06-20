Gönüllü Kuruluşlar'dan Meclis'e Çağrı: Soykırım Suçlusu Çifte Vatandaşlar Yargılansın

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen basın toplantısında, Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Başkan Yardımcısı Mehmet Karakaş, bu önemli konunun üzerinde durarak, “Meclis başkanlığına, siyasi parti gruplarına ve milletvekillerine çağrımız var. Lütfen bu kanun teklifine sahip çıkın ve gerekli işlemleri tamamlayarak, Gazze’de insanlık suçu işleyenlerin cezasız kalmamasını sağlayın” dedi.

Karakaş, Türkiye Cumhuriyeti kimliği taşıyan bu bireylerin, işledikleri suçlardan dolayı yargılanması gerektiğini vurguladı. Gazze'de yaşanan olayların uluslararası insan hakları açısından büyük bir önem taşıdığını belirten Karakaş, bu tür suçların cezasız kalmaması için acil adımlar atılması gerektiğini ifade etti.

Toplantıda, Gazze'deki durumun ciddiyetine dikkat çekilirken, Türkiye'nin de bu süreçte aktif rol alması gerektiği mesajı verildi. Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları, bu konuda kamuoyunu bilgilendirmeye ve destek toplamaya devam edeceğini açıkladı.