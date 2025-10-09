Gönüllü Kuruluşlar Hizmet-İş'e konuk oldu

Sunuculuğunu Bem Bir Sen Şube Başkanı ve Gönüllü Kuruluşlar Başkan Yardımcısı Mehmet Karakaş’ın üstlendiği toplantıda, Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz açılış konuşmasını yaptı. Navruz, gönüllü kuruluşları ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, sendikanın çalışmaları hakkında bilgi verdi. Türkiye genelinde 900 bin, Kayseri'de ise 9 bin üye ile faaliyet gösterdiklerini belirten Navruz, gönüllü kuruluşlarla iş birliği içinde olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Gündem Maddeleri

Gönüllü Kuruluşlar Başkanı Ahmet Taş, toplantıda yaptığı konuşmada, Hizmet İş Sendikası’na ev sahipliği için teşekkür etti. Taş, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze’de yaşanan olaylar hakkında bilgi vererek, Cumhurbaşkanı'nın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasına ve ABD Başkanı Trump ile yaptığı görüşmelere değindi. Ayrıca, hayatını kaybeden eski Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe’nin eşi Gönül Karatepe ve tüm şehitler için rahmet diledi.

Derneklerin Faaliyetleri

Toplantının ilerleyen bölümlerinde, Kayseri Avrupa Türkleri Dayanışma Derneği (ATİB) Başkanı Hayrullah Can ve Kayseri Davud el Kayseri Uygur Derneği Başkanı Abdül Celil Gaffur, derneklerinin kuruluş amaçları ve faaliyetleri hakkında bilgiler sundu. Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi, Hayrat Vakfı, Kayseri Eğitim Kültür Ahlak ve Çevre Derneği gibi diğer kuruluşlar da duyuru ve taleplerini paylaştı.

Toplantı, Diyanet Sen Şube Başkanı Mehmet Yurdakul’un okuduğu Kur’an-ı Kerim ve yaptığı dua ile sona erdi. Gönüllü kuruluşlar başkanı Ahmet Taş, katılımcılara teşekkür ederek, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle programı tamamladı.