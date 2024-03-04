Gönüllü Kuruluşlar Mihrimah Kafe'de buluştu

50 den fazla kurum temsilcisinin katılımı ile yapılan toplantıya Adaleti Savunanlar Derneği (Asder) Konya Şube Başkanı Mehmet Kanmaz’da misafir olarak katıldı.

Toplantının başında ev sahibi olarak konuşan Mimar ve Mühendisler grubu Kayseri Şube Başkanı Sefa Karademir, MMG derneğinin kuruluşu amacı ve çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Gönüllü Kuruluşlara ev sahiğliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını, çalışmalarda başarı dileklerini bildirdi.

Kurum duyuru ve davetlerinin alınıp değerlendirildiği Mart ayı toplantısında, Başkan Ahmet Taş tarafından yerel seçim çalışmaları, 28 Şubat darbesinin 27. yıl dönümü etkinlikleri ve çözüm bekleyen mahrumiyetler, hayat pahalılığı ve vatandaşın talepleri, Filistin ve Gazze’ de devam eden İsrail Soykırımı ve bölgede insani yardım çalışmaları, soykırım sanığı İsrail’e ticaret yapan Türkiye firmaları ve bunlar hakkında yapılacak suç duyuruları, Milletvekillerinin seçildikten sonra kendini seçen Millete uzak durup, temel atma ve açılış töreninde ortaya çıkmaları, Sığınmacılara yönelik zorlaştırıcı uygulamalar konusundaki şikayetler ve diğer güncel konularda açıklamalarda bulundu.

Katılımcılara ve evsahipliği için Mimar ve Mühendisler grubu Kayseri şubesine teşekkür etti.

Toplantıya misafir olarak katılan Asder Konya Şube başkanı Mehmet Kanmaz yaptığı selamlama konuşmasında, sivil toplumun devlet ve toplum hayatındaki önemine vurgu yaparak gönüllü kuruluşlara çalışmalarında başarılar diledi

