Gönüllü Kuruluşlar, 'Sığınmacılar Sempozyumu' Düzenliyor

Ahmet Taş, Türkiye genelinde 5 milyondan fazla sığınmacının bulunduğunu ve Kayseri'de de 90 binin üzerinde sığınmacının yaşadığını ifade etti. Sığınmacıların, çoğunlukla Suriyeli olduğunu vurgulayan Taş, şehirde geri gönderme merkezi bulunduğunu ancak kamp alanı olmadığını kaydetti.

Sığınmacılarla yerli halk arasında zaman zaman sorunlar yaşandığını dile getiren Taş, bu sorunların çözümünde emniyet güçleri, yerel yöneticiler ve sivil toplum kuruluşlarının önemli bir rol oynadığını aktardı. İçişleri Bakanlığı verilerine göre, yerli halkın suç işleme oranının yüzde 2,5, sığınmacıların ise yüzde 1,5 civarında olduğunu belirten Taş, bu durumun sığınmacıların suç oranının yerli halktan daha düşük olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Sempozyumda Kayseri İl Müftülüğü, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Göç İdaresi, Kayseri Organize Sanayi Odası Başkanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, İHH İnsani Yardım Derneği, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı, Erciyes Üniversitesi ve Kayseri Üniversitesi temsilcilerinin yer alacağını belirten Taş, toplamda 3 oturumda 9 tebliğci ile sığınmacıların problemleri ve çözüm yollarının ele alınacağını açıkladı.

Taş, sempozyumun Kayseri protokolü, basın mensupları ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleşeceğini, bu etkinliğin ülkemiz ve şehrimiz için olumlu sonuçlar doğurmasını umduğunu sözlerine ekledi.