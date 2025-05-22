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Gönüllü Kuruluşlar ve AFAD İşbirliği Güçleniyor

Kayseri'deki gönüllü kültür kuruluşları, il müdürlüğünü yeni devralan AFAD İl Müdürü Rıfat Genç'i ziyaret ederek tebriklerini iletti ve başarı dileklerinde bulundu. Ahmet Taş başkanlığındaki gönüllü ekip, Rıfat Genç ile samimi ve bilgilendirici bir ortamda bir araya geldi.

Gönüllü Kuruluşlar ve AFAD İşbirliği Güçleniyor

Görüşmede, AFAD’ın kuruluşu, görev alanları, 6 Şubat Kahramanmaraş depremi sonrası çalışmalar, yangın ve sel felaketlerindeki faaliyetler ile gönüllülük çalışmaları detaylıca ele alındı. Ayrıca, AFAD’ın şu anki gönüllü sayısı, eğitim süreçleri ve branşlara göre gönüllülerin yetiştirilmesi gibi önemli konular da tartışıldı.

Gönüllü kuruluşlar temsilcisi Taş, Başkanlık olarak AFAD’tan alınan bilgilerden memnun kaldıklarını ve yeni görevinde Rıfat Genç’e başarılar dilediklerini ifade etti. Rıfat Genç ise, ziyaretin kendilerini motivasyon açısından önemli bulduğunu, sivil toplumun desteklerinin hizmet yolculuklarını güçlendirdiğini belirtti.

İki taraf arasında kurulan samimi diyalog, Kayseri’de sivillik ve gönüllülük çalışmalarına duyulan güveni bir kez daha gösterdi.

Haber Merkezi

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