Gönüllü Kuruluşlardan Başarılı Öğrencilere Destek Çağrısı ve Suriye'deki Durum

Öğrenci Harçları Sorunu

Yabancı uyruklu öğrencilerden talep edilen yüksek harçların, özellikle Tıp ve Eczacılık fakültelerini kazanan başarılı öğrencilerin eğitim hayatını olumsuz etkilediği vurgulandı. Çoğu, savaş ve işgallerle boğuşan ülkelerden gelen bu gençler, maddi imkansızlıklar nedeniyle okullarını bırakmak zorunda kalıyor. Dernek, Cumhurbaşkanı, Yükseköğretim Kurumları ve üniversite rektörlerine çağrıda bulunarak, bu öğrencilerin eğitimlerine devam etmeleri için gereken kolaylıkların sağlanmasını istedi.

Suriye'nin Bölünmesine Dikkat

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları, Suriye'deki son duruma da dikkat çekti. 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze ve Filistin'de gerçekleştirdiği saldırılarda 60 binden fazla insanın hayatını kaybettiği, 100 binden fazla kişinin yaralandığı belirtildi. Ayrıca, Suriye'nin iç çatışmalarından kurtulmaya çalışan bölgelerine yönelik yeni tehditlerin ortaya çıktığı ifade edildi.

Dernek, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Suriye'nin komşu ülkelerine çağrıda bulunarak, Suriye'nin devlet ve millet bütünlüğünü koruma adına gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Sonuç

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları, yetkililerin insanlara yardım etme yönünde adım atmaları gerektiğini, bu sayede hem öğrencilerin eğitim hayatlarının kurtulacağını hem de bölgedeki barışın sağlanabileceğini vurguladı. Ahmet Taş, "İsrail’i durdurmanın tek yolu, ona karşı güç kullanmak ve gücümüzü birleştirmektir" diyerek, bölge halkının bu konuda yanlarında olduğunu hatırlattı.