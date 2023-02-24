Gönüllü STK'lar takdir topluyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde vakıf ve derneklerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kuruluş, sahada yardım faaliyetlerini yürütüyor. Sivil toplum kuruluşları 'asrın felaketi' olarak adlandırılan afetten etkilenen depremzedeler için tek yürek olarak nakdi ve ayni yardımlarıyla tam not aldı.

Birçok vakıf, dernek ve yardım kuruluşları bölgede yaşanan yıkımları onarmak için hem arama kurtarma, hem barınma, hem de beslenme ihtiyaçlarını karşılayabilmek için aşevi, mobil mutfaklar, ikram araçları ve mobil fırınlarla destek olmaya devam ediyorlar.

Resmi devlet kurumlarının yardımları ve katkısı dışında, Adı, tabelası, markası her ne olursa olsun, binlerce kurum ve kuruluş, cansiperane yardım faaliyetleriyle, deprem bölgesinde yaptığı çalışmalarla hem bölge halkının hem de tüm Türkiye’nin takdirini toplamaya devam ediyorlar.

