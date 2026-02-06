Google 6 Şubat Depremini Unuttu

6 Şubat 2026 — Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü yılında, milyonlarca kullanıcı Google ana sayfasında özel bir anma Doodle’ı görmeyi bekledi. Ancak Google bugün, herhangi bir görsel veya anma teması paylaşmadı.

2023 yılında yaşanan ve 11 ili etkileyen depremlerde 50 binden fazla insan hayatını kaybetmiş, Türkiye tarihinin en büyük felaketlerinden biri olarak kayıtlara geçmişti.

Her yıl bu tarihte hem devlet kurumları hem de vatandaşlar çeşitli anma etkinlikleri düzenliyor, dijital platformlarda dayanışma mesajları paylaşılıyor.

Google’ın geçmişte ulusal ve uluslararası olaylar için hazırladığı özel Doodle’lar göz önünde bulundurulduğunda, bu yıl herhangi bir paylaşım yapılmaması dikkat çekti.

Sosyal medyada bazı kullanıcılar, “Google’ın 6 Şubat’ı unuttuğu” yönünde paylaşımlar yaparken; bazıları da sessizliğin bir tür saygı duruşu olarak değerlendirilebileceğini ifade etti.

Google tarafından konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Türkiye genelinde ise kullanıcılar, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri sosyal medya üzerinden anmaya devam ediyor.