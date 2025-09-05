Google Krizi, Yerli Bulut Çözümlerine Dikkat Çekti

Geçtiğimiz günlerde Google servislerinde yaşanan saatler süren erişim sorunu, dünya genelinde milyonlarca kullanıcıyı ve işletmeyi olumsuz etkiledi. E-posta, bulut depolama ve iletişim altyapılarındaki kesintiler, teknoloji devlerine olan bağımlılığın kırılganlığını gözler önüne serdi. Bu durum, yerli yazılımlara yönelmenin önemini tekrar gündeme getirdi.

Google'daki çöküş, dijital bağımlılığın risklerini bir kez daha hatırlattı. Kullanıcıların günlük yaşamını aksatmanın yanı sıra, işletmelerin kritik süreçlerini de durma noktasına getirdi. Bu bağlamda, yerli teknolojilerin stratejik önemi vurgulanıyor.

Uzmanlar, bu tür kesintilerin iş sürekliliği açısından ciddi riskler yarattığını belirtiyor. İşletmelerin verilerini kendi ülkelerinde, kendi kontrolü altında tutmaları gerektiği ifade ediliyor. Yerli bulut çözümleri, güvenlik, bağımsızlık ve kesintisiz hizmet sunma noktasında önemli alternatifler olarak öne çıkıyor.

Türkiye genelinde birçok işletmeye hizmet veren yerli bulut çözümleri, bu kriz sırasında daha fazla dikkat çekiyor. Uzmanlar, yerli yazılımlara geçişin, işletmeler için stratejik bir gereklilik haline geldiğini vurguluyor.

