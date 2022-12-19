Göreme Açık Hava Müzesi yolu trafiğe kapatılıyor

Nevşehir'de Göreme'yi Ürgüp ilçesine bağlayan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine yer alan Göreme Açık Hava Müzesinden geçen yol, yeni yolun açılmasıyla birlikte trafiğe kapatılacak.

PAYLAŞ
  • 19.12.2022 15:28
  • Güncelleme: 19.12.2022 15:28
  • 30
Göreme Açık Hava Müzesi yolu trafiğe kapatılıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir’de Göreme’yi Ürgüp ilçesine bağlayan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine yer alan Göreme Açık Hava Müzesinden geçen yol, yeni yolun açılmasıyla birlikte trafiğe kapatılacak.

Yapımı tartışmalara neden olan Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesi ile Nevşehir’in merkez ilçeyle bağlı Göreme beldesini birbirine bağlayacak alternatif yol, düzenlenen bir törenle araç trafiğine açıldı. Yolun hizmete açılmasından sonra Göreme Açık Hava Müzesi içinden geçen yol trafiğe kapatılacak. 2 bin 2 yüz metrelik asfalt yolun hizmete kazandırılması nedeniyle Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesindeki ana yol ağı üzerinde tören düzenlendi. Yol açılış törenine Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Ak Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe’nin yanı sıra protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende Nevşehir İl Genel Meclisi Başkanı Gürbüz Dinç de, hizmete kazandırılan yol ile ilgili teknik bilgiler verdi. Dinç, 2 bin 2 yüz metre uzunluğunda ve 11 metre genişliğindeki yolun 2023 yılında tamamlanacak konfor tabakası ve diğer alt yapı çalışmaları ile birlikte 21 milyon 650 bin TL’lik harcama yapılacağını ifade etti.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ise Ortahisar-Göreme arasındaki mevcut yolun geçmiş yıllardan beri kullanımı ile Göreme Açık Hava Müzesi içerisini ikiye ayıran bir karayolu olması nedeniyle araçların geçişi sırasında oluşan vibrasyon etkisinin hem Müze içerisindeki ve hem de çevredeki doğal ve kültürel varlıklara ciddi zararlar verdiğini belirterek, bu yolun ihtiyaca cevap verebilecek nitelikte olduğunu söyledi. Becel, "Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı ve İl Özel İdaresinin işbirliği içerisinde tamamlanan bu yol, Kapadokya bölgesinin merkezinde bulunması nedeniyle de oldukça önem taşımaktadır. Bu yol uzun zamandır hasret çekilen, özlem duyulan bir yoldu. Bu yol UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan Göreme açık Hava Müzesinin de korunmasını sağlayacak. Çünkü mevcut yol Göreme Açık Hava müzesinin ortasından geçiyordu. Her araç geçişinde de Göreme Açık Hava müzesinde yer alan doğal yapılara ve kiliselere zarar veriyordu” ifadelerini kullandı. Yapılan duanın ardından kesilen kurdele ile trafiğe açılan yoldan ilk geçen de Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel oldu.

Göreme-Ortahisar yolunun trafiğe açılmasıyla birlikte Göreme Açık Hava Müzesi içinden geçen yol da araç trafiğine kapatılacak.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
İlhan Parlak: 'Güzel bir kamp dönemi geçirdik'

İlhan Parlak: “Güzel bir kamp dönemi geçirdik”

Bakan Varank, 'Kasetle gelen Genel Başkan'a mağduriyet sosuna bürünmüş bir darbe gerçekleştiriliyor'

Bakan Varank, “Kasetle gelen Genel Başkan’a mağduriyet sosuna bürünmüş bir darbe gerçekleştiriliyor”

Elitaş, '20 yılda Kayseri büyük çağ atladı'

Elitaş, “20 yılda Kayseri büyük çağ atladı”

Güven timleri 1 haftada 2 bin 224 şahsı sorguladı

Güven timleri 1 haftada 2 bin 224 şahsı sorguladı

Çağdaş Atan: 'Kamp döneminde fiziksel anlamda istediğimiz verimi aldık'

Çağdaş Atan: 'Kamp döneminde fiziksel anlamda istediğimiz verimi aldık'

KAYMEK'den İspanyolca ve Fransızca Dil Kursu

KAYMEK'den İspanyolca ve Fransızca Dil Kursu

Çok Okunanlar
1
İntihar öncesi SON paylaşım

İntihar öncesi SON paylaşım

2
Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: 'Kayserililer için bugün övünülecek hal'

Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: “Kayserililer için bugün övünülecek hal”

3
İstanbul'da Kayseri rüzgarı

İstanbul'da Kayseri rüzgarı

4
'Sigara pankreas kanseri açısından önemli bir risk faktörü'

'Sigara pankreas kanseri açısından önemli bir risk faktörü'

5
Sağlık Bakanlığı'na 42 bin 500 personel alınacak, başvurular başladı

Sağlık Bakanlığı’na 42 bin 500 personel alınacak, başvurular başladı

6
Karın içi sıcak kemoterapi HIPEC kanser hastalarına konfor sağlıyor

Karın içi sıcak kemoterapi HIPEC kanser hastalarına konfor sağlıyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'2023, altında parlak bir yıl olacak'

"2023, altında parlak bir yıl olacak"

Akaryakıta çifte indirim kesinleşti

Akaryakıta çifte indirim kesinleşti

DAHA FAZLA
Vali Çiçek: 'Kayseri'nin ticaret şehri olduğu 6 bin yıl önceden gelen bir gelenek'

Vali Çiçek: 'Kayseri'nin ticaret şehri olduğu 6 bin yıl önceden gelen bir gelenek'

Bakan Varank, Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti

Bakan Varank, Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti

Bakan Varank'tan Vali Çiçek'e ziyaret

Bakan Varank'tan Vali Çiçek'e ziyaret

Bakan Varank Model Fabrika'yı gezip öğrencilerle sohbet etti

Bakan Varank Model Fabrika’yı gezip öğrencilerle sohbet etti

'Çağdaş Yaşam' artık Kayseri'de de desteklenecek!

'Çağdaş Yaşam' artık Kayseri'de de desteklenecek!