Görevinden istifa ettirilen Ak Parti'li Rasim Arı, İYİ Parti'ye katıldı

2019 Yerel Seçimlerde AK Parti’den Nevşehir Belediye Başkanı seçilen ve daha sonra Kayseri ile ‘Kapadokya’nın merkezi neresi?’ tartışması yaşayan Rasim Arı, partisinin istifasını istemesi üzerine görevinden ayrılmıştı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile arasında yaşanan ‘Kafamı bozmayın Erciyes’i de alırım’ diyaloğu çok konuşulan Arı, uzun süredir sessizliğini koruyordu. Nevşehir Belediyesi Eski Başkanı Rasim Arı, bugün İYİ Parti saflarına katıldı. Arı’ya rozetini, İYİ Parti Grup toplantısı öncesi Genel Başkan Meral Akşener tarafından takıldı.

İYİ Parti grubunda kısa bir konuşma yapan Rasim Arı, “26 aydır yürüttüğüm onur ve hak mücadelemde beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan, yaralarımı ve acılarımı sarmak için çırpınan, gayret sarf eden başta Nevşehirli hemşerilerim olmak üzere bütün dostlarıma şükranlarımı arz ediyorum. Sayın genel başkanım bireysel ikbal ve istikbal için değil, onur ve hak mücadelesi için çıkmış olduğum 26 aylık mücadelemin sonunda bana göstermiş olduğunuz teveccüh, sevgi, evinizi ve kapınızı açmanız, beraberinde bize ablalık yapmanız nedeniyle size şükranlarımı arz ediyorum. Bu mücadelemizin son durağını merak eden ve bunun için de pusuda bekleyenlere şunu söylemek istiyorum; ‘Tuzak kuranların en hayırlısı Allahtır’ anlayışından, kardeşlerine tuzak kurmaya kalkanlara şunu ifade edeyim ki; en cesur insanlar yolsuzluk yapmayanlardır. Biz Anadolu’nun kavruk yüzlü çocuklarıyız. Elbette eksiklerimiz, hatalarımız, noksan ve günahlarımız vardır. Lakin ne vatan sevgimizde ne milli ve manevi değerlere olan bağlılığımızda bizi sorgulayacak, hele hele ki beytül mal ve akçeli konularda bizi yargılayacak adam anasından dünyaya gelmemiştir. Biz siyaseti ayrıştırmak, ötekileştirmek, rantı birilerine paylaştırmak için değil, kardeşliği, dostluğu, sevgiyi ve hizmeti yaygınlaştırmak için kullanacağız. Şahsım dün böyle yapmıştı, bundan sora da sayın genel başkanımın emrinde ve liderliğinde aynı anlayışı sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu. Arı sözlerini Necip Fazıl Kısakürek’in ‘Mehmedim’ şiiriyle tamamladı.

Rozet takma törenine eşiyle birlikte gelen Rasim Arı’nın konuşması, İYİ Partili milletvekilleri tarafından da sık sık alkışlandı.