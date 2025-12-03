  • Haberler
  • Asayiş
  • Görevliyi silahla yaralayan bina sakininin davasına devam edildi

Görevliyi silahla yaralayan bina sakininin davasına devam edildi

Kayseri'de bir apartman görevlisinin silahla yaralandığı olay nedeniyle açılan davaya devam edildi.

Görevliyi silahla yaralayan bina sakininin davasına devam edildi

Melikgazi ilçesi Gültepe Mahallesinde bir apartmanda görevli olarak çalışan R.K. iddiaya göre bina sakinlerinden Y.D.’nin silahından çıkan mermilerle yaralandı. Olay nedeniyle açılan davanın duruşmasına müşteki tutuksuz sanık R.K. ile müşteki tutuklu sanık Y.D. ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada konuşan müşteki tutuksuz sanık R.K., “Kalorifer derecesini açtır diye tehditler etti. Olay günü benden seyyar kablo istedi. Sundurmayı sökecektik. Silahı belinden çıkardı. Ateş etti. Mermiler 2 bacağıma da isabet etti. Bıçakla da kalçamdan yaraladı. Onda ele geçen senetlerden bilgim yok. Yağma suçunu kabul etmiyorum. Şikayetçiyim” dedi.

Müşteki tutuklu sanık Y.D. ise, “O binada 5 sene oturdum sadece 1 kez apartman toplantısına katıldım. O da atılan çay bardağı kızımın yaralanmasına neden oldu. Onu konuşmaya gittim. Evin ısınması ile ilgili tartışmaya gitmedim.  Oradan giderken de herkesle vedalaştım. Kargaşa oldu. Sonrasında sundurmaya atladı. Tahkiyemi istiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti sanığın yurt dışı yasağı ile tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nde Yeni Bir Dönem Başlıyor
Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nde Yeni Bir Dönem Başlıyor
Engelliler Günü 'Özel' programında sevgi, emek ve samimiyet
Engelliler Günü 'Özel' programında sevgi, emek ve samimiyet
Başkan Altun'dan elektrik faturalarında uygulanacak yeni düzenlemeye tepki
Başkan Altun’dan elektrik faturalarında uygulanacak yeni düzenlemeye tepki
Müdür Erşan, 'Acil sağlık hizmeti, hız yarışı değil, eğitim faaliyeti'
Müdür Erşan, “Acil sağlık hizmeti, hız yarışı değil, eğitim faaliyeti”
Milletvekili Ayşe Böhürler 'Bahçeli'ye yönelik bu sözler için özür dilenmelidir'
Milletvekili Ayşe Böhürler; ‘Bahçeli’ye yönelik bu sözler için özür dilenmelidir’
Jandarmadan DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
Jandarmadan DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!