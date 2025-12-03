Görevliyi silahla yaralayan bina sakininin davasına devam edildi

Melikgazi ilçesi Gültepe Mahallesinde bir apartmanda görevli olarak çalışan R.K. iddiaya göre bina sakinlerinden Y.D.’nin silahından çıkan mermilerle yaralandı. Olay nedeniyle açılan davanın duruşmasına müşteki tutuksuz sanık R.K. ile müşteki tutuklu sanık Y.D. ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada konuşan müşteki tutuksuz sanık R.K., “Kalorifer derecesini açtır diye tehditler etti. Olay günü benden seyyar kablo istedi. Sundurmayı sökecektik. Silahı belinden çıkardı. Ateş etti. Mermiler 2 bacağıma da isabet etti. Bıçakla da kalçamdan yaraladı. Onda ele geçen senetlerden bilgim yok. Yağma suçunu kabul etmiyorum. Şikayetçiyim” dedi.

Müşteki tutuklu sanık Y.D. ise, “O binada 5 sene oturdum sadece 1 kez apartman toplantısına katıldım. O da atılan çay bardağı kızımın yaralanmasına neden oldu. Onu konuşmaya gittim. Evin ısınması ile ilgili tartışmaya gitmedim. Oradan giderken de herkesle vedalaştım. Kargaşa oldu. Sonrasında sundurmaya atladı. Tahkiyemi istiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti sanığın yurt dışı yasağı ile tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.