Görme engelli bireyler bu zevki ilk kez tattı

Ulaşım A.Ş., görme engelli bireylerin hayallerini gerçekleştirdi. Özel vatandaşlar, gönüllü otobüs şoförleriyle birlikte ilk kez bisiklet sürmenin heyecanını yaşadı.

Görme engelli bireyler bu zevki ilk kez tattı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, toplumsal farkındalığı artıran ve özel bireylerin sosyal hayata katılımını destekleyen bir etkinlik gerçekleştirdi. Ulaşım A.Ş. bünyesinde görev yapan gönüllü otobüs şoförleri, görme engelli vatandaşlara ilk kez bisiklet deneyimini yaşattı. Etkinlik, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlendi ve KAYBİS sistemiyle tandem bisikletlere binen gönüllü şoförler ve görme engelli bireyler birlikte pedal çevirdi. Etkinlik, görme engelli bireylerin duygusal ve heyecan dolu anlar yaşamasına olanak sağladı. 
Görme engelli bireyler ve aileleri ise bu anlamlı etkinlik için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı  Memduh Büyükkılıç’a ve tüm ekibe teşekkür etti. Bisiklet sürebilmenin kendileri için bir hayal olduğunu belirten katılımcılar, “Bizi yalnız bırakmayan tüm şoförlerimize, iyi ki varsınız demek istiyoruz” dedi.

Haber Merkezi

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