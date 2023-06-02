Görme engelli genç 3. kattan düşerek hayatını kaybetti
Kayseri'de 21 yaşında görme engelli olduğu belirtilen H.Y. isimli kişi apartmanın 3. katından düşerek hayatını kaybetti.
- 02.06.2023 21:31
- Güncelleme: 02.06.2023 21:31
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Olay, Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Bağdat caddesinde bir apartmanda meydana geldi. 21 yaşındaki görme engelli olduğu belirtilen H.Y İsimli kişi apartmanın üçüncü katından düştü. Durumu gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri H.Y.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
1ha
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