Görme engelli Selin, Selçuklu Uygarlığı Müzesi'ni bağımsız gezme hayaline kavuştu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerinden görme engelli Selin Erdoğan, Selçuklu Uygarlığı Müzesi bağımsız gezme hayaline kavuştu.

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  • 05.09.2023 10:46
  • Güncelleme: 05.09.2023 10:46
Görme engelli Selin, Selçuklu Uygarlığı Müzesi'ni bağımsız gezme hayaline kavuştu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerinden görme engelli Selin Erdoğan, Selçuklu Uygarlığı Müzesini bağımsız gezerek, hayalini gerçekleştirdi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerinden görme engelli Selin Erdoğan, “Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum. Burada hayalimi gerçekleştirdiği için. Müzeyi bağımsız gezmek hayalimdi. Ayrıca erişilebilir bir müze yapıldığı için de teşekkür ediyorum. Bu müzenin diğer müzelerden farkı erişilebilir olması. Görme engelli bireyler dokunarak buradaki her şeyi tanıyabiliyorlar. Bizim için olan yollar, buradaki çalışanlar, her şey çok güzeldi. Çok güzel vakit geçirdim. Tarihimizi öğrenmiş oldum. Tarihimizi çok sevdiğim ve özel ayrı ilgi duyduğum için şu an burada daha çok bilgi edindim. Başkanım çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyoruz. En kısa sürede sizinle görüşmek istiyorum” şeklinde konuştu. 

“BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE SELİN’İN HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Selçuk Uygarlığı Müzesi’nde Sanat Tarihçisi olarak görev yapan Gamze Ercan ise, Selçuklu Uygarlığı Müzesi gezisi sırasında Selin’e müze hakkında bilgilendirmelerde bulunduklarını ifade ederek, “Görevim rehberlik yapmak. Bugün de görme engeli olan Selin kızımız geldi. Selçuklu Uygarlığı Müzesi’ni gezmek onun hayaliymiş. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne Selin’in bu hayalini gerçekleştirdiği için teşekkür ediyorum. Benim de burada bir parçam, katkım olduysa ne mutlu bana. Selin’i gezdirmekten çok mutlu oldum” dedi. 

“ÖĞRENCİMİZİN HAYALİNİ BUGÜN GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN BURAYA GELDİK”

Büyükşehir Belediyesi Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’nde Özel Eğitim Öğretmeni olan Selim Coşkun da, “Öğrencimizin bir hayali vardı. Çeşitli müzeleri gezmek istiyordu. Kayserimize ait, kültürümüzü yansıtan müzeleri gezmek istiyordu. Öğrencimizin hayalini bugün gerçekleştirmek için buraya geldik. Beraber güzel vakitler geçirdik. Başkanımıza da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bize vermiş olduğu imkânlardan dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

1ha

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