Görme Engelli sporcular Kayseri'ye şampiyon olarak döndü

Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü, Kocaeli Gebze'de düzenlenen Görme Engelliler Kulüplerarası Satranç Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu oldu.

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  • 21.11.2022 14:15
  • Güncelleme: 21.11.2022 14:24
Görme Engelli sporcular Kayseri'ye şampiyon olarak döndü
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Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü, Kocaeli Gebze’de düzenlenen Görme Engelliler Kulüplerarası Satranç Şampiyonası’nda Türkiye Şampiyonu oldu.

Kocaeli Gebze’de düzenlenen ve 12 kulübün katıldığı Görme Engelliler Kulüplerarası Satranç Şampiyonasına Kayseri adına katılan Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü, namağlup olarak 9 puanla şampiyon oldu. Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü 2 masada da birincilik kazandı ve genelde de kulüpler şampiyonada birincilik kupasını almaya hak kazandı.

Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü, 5 turda yapılan 5 maçın ardından 9 puan toplayarak 4 galibiyet 1 beraberlikle şampiyon olurken, 4’übüyükler 1 genç 1 de bayan kategorisinde müsabaka yaptı. Bayan kategorisinde yarışan Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü sporcusu Büşra Öztürk 5 maçın 5’ini de kazanarak bayanlarda şampiyon oldu. Tahsin Gürdallı bireysel şampiyon olan bir başka Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü sporcusu oldu.

Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü ise takım halinde turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.

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İHA

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