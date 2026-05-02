Görme Engelliler Milli Takımı, Erciyes Cup'ın şampiyonu oldu
Kayseri'de düzenlenen Bellona International Blind Football Erciyes Cup'ta Görme Engelliler A Milli Futbol Takımı, Romanya'yı 2-1 yenerek şampiyon oldu.
Türkiye Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı, Ağustos 2026’da Fransa’da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası öncesi son hazırlıklarını Kayseri’de sürdürüyor. Hazırlıklar kapsamında Argıncık Amatör Spor Tesisleri’nde Blind Football Erciyes Cup düzenlendi. Turnuvada Türkiye’nin yanı sıra Almanya ve Romanya milli takımları mücadele ediyor. Bu kapsamda ilk maçta Almanya’yı 1-0 yenen Türkiye, ikinci maçta Romanya ile karşılaştı. İki takım arasındaki mücadeleyi 2-1 Türkiye kazandı. Bu sonuçla Türkiye turnuvanın şampiyonu oldu.
(RHA)