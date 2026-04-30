  • Görme Engelliler Milli Takımı, Erciyes Cup'ta Almanya'yı 1-0 Mağlup Etti

Kayseri'de düzenlenen Bellona International Blind Football Erciyes Cup'ta Görme Engelliler A Millî Futbol Takımı, Almanya'yı 1-0 mağlup etti.

Türkiye Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı, Ağustos 2026’da Fransa’da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası öncesi son hazırlıklarını Kayseri’de sürdürüyor. Hazırlıklar kapsamında Argıncık Amatör Spor Tesisleri’nde Blind Football Erciyes Cup düzenlendi. Turnuvada Türkiye’nin yanı sıra Almanya ve Romanya milli takımları mücadele ediyor. Bu kapsamda ilk maç Türkiye ile Almanya arasında oynandı. Mücadeleyi Türkiye 1-0 kazandı. Milli futbolcular karşılaşma sonrası büyük sevinç yaşadı. 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri dahil 16 ilde suç örgütüne yönelik operasyon: 198 gözaltı
Kayseri dahil 16 ilde suç örgütüne yönelik operasyon: 198 gözaltı
Millet Bahçesi'ne yapılan bin metrelik aydınlatma sistemi ile enerji verimliliği sağlandı
Millet Bahçesi’ne yapılan bin metrelik aydınlatma sistemi ile enerji verimliliği sağlandı
2026-2035 dönemi
2026-2035 dönemi
Kayseri'de nefes borusuna cisim kaçan kurye polis müdahalesiyle kurtarıldı
Kayseri’de nefes borusuna cisim kaçan kurye polis müdahalesiyle kurtarıldı
Kayseri Milletvekili Cıngı'dan İsrail'e Sert Tepki: 'Zulümle Abad Olunmaz'
Kayseri Milletvekili Cıngı’dan İsrail’e Sert Tepki: 'Zulümle Abad Olunmaz'
Hayatını kaybeden MHP İl Başkan Yardımcısı Korkmaz, son yolculuğuna uğurlandı
Hayatını kaybeden MHP İl Başkan Yardımcısı Korkmaz, son yolculuğuna uğurlandı
