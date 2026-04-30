Görme Engelliler Milli Takımı, Erciyes Cup'ta Almanya'yı 1-0 Mağlup Etti
Kayseri'de düzenlenen Bellona International Blind Football Erciyes Cup'ta Görme Engelliler A Millî Futbol Takımı, Almanya'yı 1-0 mağlup etti.
Türkiye Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı, Ağustos 2026’da Fransa’da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası öncesi son hazırlıklarını Kayseri’de sürdürüyor. Hazırlıklar kapsamında Argıncık Amatör Spor Tesisleri’nde Blind Football Erciyes Cup düzenlendi. Turnuvada Türkiye’nin yanı sıra Almanya ve Romanya milli takımları mücadele ediyor. Bu kapsamda ilk maç Türkiye ile Almanya arasında oynandı. Mücadeleyi Türkiye 1-0 kazandı. Milli futbolcular karşılaşma sonrası büyük sevinç yaşadı.