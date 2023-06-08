Görme engellilerin hayatını kolaylaştıran uygulama: Erişilebilir Yaya Butonları

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, görme engelli vatandaşların yaya yollarındaki güvenliği için ‘Erişilebilir Yaya Butonları’ adlı projeyi hayata geçirerek, görme engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırdı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı Akıllı Ulaşım Şube Müdürlüğü tarafından temin edilen Erişilebilir Yaya Butonları, hizmet vermeye başladı. Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulama konulan 160 adet Erişilebilir Yaya Butonları, Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve ilgili sivil toplum kuruluşları ile yapılan istişareler sonrası belirlenen öncelikli 20 kavşakta, engelli vatandaşların hizmetine sunuldu. Engelli vatandaşların erişilebilirlik sorunlarını çözebilmek için uygulamanın toplu taşıma aktarma noktaları, üniversite, hastane ve bu gibi yaya sirkülasyonunun yoğun olduğu noktalardan başlanarak yaygınlaştırılması hedefleniyor.

"Erişilebilir Yaya Butonu Trafikte görme engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor"

‘Erişilebilir Yaya Butonu’ hakkında bilgiler veren Kayseri Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezi Şefi Mahmut Büyüktepe, “Görme engelli vatandaşlarımızın hayatlarını daha kolay hale getirmek ve trafikte daha kolay yaşam sürdürmelerini sağlamak için erişilebilir yaya butonlarını temin ettik. Cihazımız hissedilebilir yüzeye sahip. Görme engelli vatandaşımız cihaza geldiği anda öncelikli olarak dokunmatik ekranda işlenmiş hissedilebilir bir ekranı var. Engellimiz buraya dokunduğu anda cihaz talep alıyor ve yayalar için yeşil yakmaya hazırlık yapıyor. Cihazın üzerinde bulunan okla da gideceği yönün tayinin yapıyor. Bu gideceği yönün tayinini yaptıktan sonra gideceği yöne karar veriyor. Gideceği yönle alakalı cihazın yanında bir kroki var. Bu işlenmiş kroki yine hissedilebilir yüzeyle donatıldı. Hemen üzerinde ALO 153 yazıyor. 153’den de 24 saat yardım alabilirler” şeklinde konuştu.

6 Nokta Körler Derneği Kayseri Şube Başkanı Murat Atmaca da, “Sesli sinyalizasyon yine 8 ay önce gerçekleştirilmişti. Onlar yazılımla alakalı bir hata olduğu için yeniden söküldü. Yaya ya yeşil yandığı halde ‘lütfen bekleyiniz’, yaya ya kırmızı yandığı halde ‘lütfen geçiniz’ gibi bir durum söz konusuydu. Belediye ile görüşerek biz bunları kaldırttırdık. Ancak şu anki uygulamamız büyük şehirlerde kullanılıyor. İnşallah biz bu sesli sinyalizasyonları otobüslerde de kullanacağız. Tramvaylarımızda mevcut ama otobüslerimizde yok. Kayseri’de ana arterlerde birçok yerde izli yol var ancak birçok yerde de yok. İnşallah bununda mücadelesini en iyi şekilde yaparak, belediyemizin desteğiyle gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

“Çok güzel bir hizmet”

Görme engelli vatandaş Ümmet Ekici ise Büyükşehir Belediyesi’ne bu hizmetinde dolayı teşekkür ederek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Buralar bizlerinde her gün sık sık kullandığımız alanlar. Büyükşehir Belediyesi’nin bu hizmetinden çok memnunum. Bu caddelerden ve ışıklardan geçerken, çok zorlanıyorduk. Ya birinden yardım alıyorduk ya da arabaların sesine göre hareket etmeye çalışıyorduk. Şu anda yardıma ihtiyacımız olmadan geçebiliyoruz. Büyükşehir Belediyesi bunu sadece meydan tarafında değil, görme engellilerin bulunduğu her alana koymaya çalışıyor. Bu çok güzel bir hizmet.”