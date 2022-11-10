Görsel şölene rüzgar engeli

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle sıcak hava balon turları 3 gündür yapılamıyor.

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  • 10.11.2022 11:23
  • Güncelleme: 10.11.2022 14:40
Görsel şölene rüzgar engeli
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle sıcak hava balon turları 3 gündür yapılamıyor.

Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Kapadokya’da turistlerin rağbet gösterdiği etkinliklerin başında yer alan sıcak hava balon turu olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 gündür yapılamıyor. Nevşehir’in Göreme beldesi ile Çavuşin köyü çevresindeki vadilerden peş peşe yükselerek peribacaları ve bir birinden güzel vadilerin kuş bakışı izlenmesine olanak sağlayan sıcak hava balon uçuşları bu gün de iptal edildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahminleri sonrasında, Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turları iptal edildi. Kapadokya’da sıcak hava balon turları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) yapılan değerlendirmelerin ardından uygun hava koşullarında gerçekleştirilebiliyor. Balon turlarının iptal olduğunu söyleyen Sıcak Hava Balon Pilotu Esma İlçi, “Rüzgarın hızının yüksek olmasından dolayı balon uçuşları iptal oldu. Kapadokya bu görsel şölenden mahrum kaldı. Müşterilerimiz de Kapadokya’yı gökyüzünden seyretmek için umutla gelmişti. Bir sonraki gün inşallah uçarız” şeklinde konuştu.

Görsel şölene tanıklık etmek için gelen Volkan Özden de yaptığı açıklamada, “Balonların hava şartlarından dolayı havalanmadığını söylediler. Biz buraya sabah saat 5’te geldik. Balonlar uçmadığı için mutsuz olduk” dedi.

İHA

Kayseri Gündem
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