Görücü Ailesinin Mutlu Günü

Kayseri'de düzenlenen görkemli bir düğün töreni, iş ve siyaset dünyasından önemli isimleri bir araya getirdi. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişi Ahmet Görücü'nün kızı Şeyma Buse Görücü, Samet Kaya ile hayatını birleştirdi.

Görücü Ailesinin Mutlu Günü

Nikâhı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç kıyarken, törene Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Pınarbaşı Kaymakamı Salih Agar, Mülkiye Başmüfettişi Mithat Dumanlı, Polis Başmüfettişi Nadir Örten ve çok sayıda davetli katıldı.

Aile yakınları ve dostlarının yoğun ilgi gösterdiği düğün merasimi, samimi ve coşkulu bir atmosferde gerçekleşti. Genç çiftin nikâh töreninde duygusal anlar yaşanırken, davetliler Görücü ve Kaya ailelerini tebrik etti.

Tören sonunda Başkan Büyükkılıç, genç çifte mutluluklar dileyerek evlilik cüzdanını takdim etti.

 

 

 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayserispor 3 maç aranın ardından kazandı
Kayserispor 3 maç aranın ardından kazandı
Kayseri pastırmasının Avrupa zaferi YÖREX'te plaketle taçlandı
Kayseri pastırmasının Avrupa zaferi YÖREX’te plaketle taçlandı
Başkan Büyükkılıç 'Kitap Fuarı'nın 1 milyon ziyaretçi barajını aşmasını bekliyorum'
Başkan Büyükkılıç; “Kitap Fuarı’nın 1 milyon ziyaretçi barajını aşmasını bekliyorum”
Pakistan'da düzenlenen terör saldırısında Kayseri'de ikameti bulunan 1 Türk kaçırıldı
Pakistan’da düzenlenen terör saldırısında Kayseri’de ikameti bulunan 1 Türk kaçırıldı
Özel çocuklardan 23 Nisan gösterisi
Özel çocuklardan 23 Nisan gösterisi
Erciyes'te bulunan şelale yeniden akmaya başladı
Erciyes’te bulunan şelale yeniden akmaya başladı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!