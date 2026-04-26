Görücü Ailesinin Mutlu Günü
Kayseri'de düzenlenen görkemli bir düğün töreni, iş ve siyaset dünyasından önemli isimleri bir araya getirdi. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişi Ahmet Görücü'nün kızı Şeyma Buse Görücü, Samet Kaya ile hayatını birleştirdi.
Nikâhı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç kıyarken, törene Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Pınarbaşı Kaymakamı Salih Agar, Mülkiye Başmüfettişi Mithat Dumanlı, Polis Başmüfettişi Nadir Örten ve çok sayıda davetli katıldı.
Aile yakınları ve dostlarının yoğun ilgi gösterdiği düğün merasimi, samimi ve coşkulu bir atmosferde gerçekleşti. Genç çiftin nikâh töreninde duygusal anlar yaşanırken, davetliler Görücü ve Kaya ailelerini tebrik etti.
Tören sonunda Başkan Büyükkılıç, genç çifte mutluluklar dileyerek evlilik cüzdanını takdim etti.