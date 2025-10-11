Göz kuruluğu: Görmenizi bulanıklaştıran gizli tehdit
Göz kuruluğu, gözlerin rahatlayacağı seviyede gözyaşı üretemediği ve gözyaşlarının oluşmadığı durumda meydana gelen göz problemidir. Gözleri rahatsız ederek görme problemlerine neden olan göz kuruluğu, aynı zamanda gözde yanma, batma hissi ve yabancı cisim hissini oluşturur. Kuru göz, gözyaşının vücut tarafından salgılanmaması veya mevcut gözyaşının buharlaşmasıyla ortaya çıkar. Gözde rahatsızlık hissi ve görme bulanıklığına kuru göz sendromunun en belirgin belirtileridir.
Göz kuruluğu, gözlerin sulu kalmaya yetecek kadar gözyaşı üretemediğinde ortaya çıkan, gözlerde yanma, batma ve kaşıntı gibi belirtilere neden olan göz sağlığı sorunudur. Gözün yeterli miktarda gözyaşı üretmemesi, gözleri enfeksiyona karşı koruyucu etkisinin azalmasına neden olur. Gözyaşı bezlerinden gelen sıvıların üretiminde azalma meydana gelmesi gözyaşı zarının sağlamlığını etkiler. Gözyaşı eksikliği uzun vadede ciddi problemlere neden olabilir. Gözyaşı tabakasında bulunan; mukus tabaka, ortada sulu (aköz) tabaka ve en dışta yağlı (lipid) tabakanın herhangi birinin bozukluğu ve eksikliği olması durumunda kuru göz problemi ortaya çıkar. Yani kuru göz tanısı konulan kişide ya gözün rahat etmesini sağlayacak miktarda gözyaşı salgısı yoktur ya da yeterli gözyaşı salgısına rağmen gözyaşında kalite bozukluğu söz konusudur.
‘GÖZ KURULUĞU TİPLERİ NELERDİR’
Göz kuruluğu rahatsızlığına yol açan en önemli etken gözyaşının az salınmasıdır. Bununla birlikte mevcut gözyaşının buharlaşması da kuru göz sendromuna yol açabilir. Gözün kemik duvarının üst dış köşelerinde bulunan gözyaşı bezleri gün içerisinde düzenli olarak salgı verir.Gözyaşı bezinde kaynaklanan sorun ile birlikte gözyaşının az salınımı tipinde göz kuruluğu meydana gelir. Göz kuruluğunun bilinen üç tipi vardır.
Göz kuruluğu tipleri şöyle sıralanabilir:
Su eksikliği olan göz kuruluğu
Gözlerde yer alan lakrimal bez gözyaşı üretemediği zaman gözlerde kuruluk meydana gelir. Bazı otoimmün hastalıklar ya da problemler lakrimal bezinde iltihaba neden olur ve yeterli miktarda sulu gözyaşı üretimini engeller.
Buharlaşmalı tipi göz kuruluğu
Gözyaşları çok çabuk buharlaştığı zaman kişide buharlaşmalı göz kuruluğu görülür. En yaygın neden, meibomian bezinde meydana gelen fonksiyon bozukluğudur. Göz kapaklarında gözyaşı filminizin dış, yağlı katmanını üreten bezlerin düzgün çalışmadığı anlamına gelir.
Karışık tipi göz kuruluğu
Gözlerin hem yeterince gözyaşı üretmediği ve hem de gözyaşı filminin dengesiz olduğu anlamına gelir. Bu sorunların her ikisi de kuru göz semptomlarına yol açar.
‘GÖZ KURULUĞU NEDEN OLUR’
Göz kuruluğunun nedenleri gözyaşı üreten bezlerin hasar görmesi, yaşlılık, hormonal değişiklikler, fazla göz kırpma, kuru hava, kontak lens kullanımı ve lazer operasyonları yanı sıra gözde enfeksiyon, diyabet, tiroid bozuklukları ve romatoid artrit gibi hastalıklar ile A vitamini eksikliğidir.
Genel olarak göz kuruluğunun nedenleri şöyle sıralanabilir:
Hamilelik ve menopoz gibi hormonal değişimler
Fazla göz kırpmak
Kuru hava
Kontak lens kullanımı
Lazer operasyonları
Sjögren sendromu
A Vitamini eksikliği
Göz enfeksiyonları
Göz damlalarına ve merhemlerine karşı alerji
Göz kırpma refleksinde bozulmalar meydana gelmesi
Duman, güneş, rüzgar, nem düşüklüğü, kapalı mekanlarda ısıtma yöntemleri gibi çevresel faktörler
Alerjik ve bakteriyel enfeksiyonlar nedeniyle göz kapaklarındaki bezlerin görev yapamaması neticesinde gözde oluşan dokusal değişiklikler
Blefarit yani göz kapağında oluşan iltihabi hastalık durumu
Ektropion yani göz kapağının göz yuvarlığından sarktığı rahatsızlık durumu
Göz kapağının içe döndüğü rahatsızlık hali
Tansiyon ilaçları, anti alerjik ilaçlar, antidepresan ve uyku ilaçlarının kullanımı
Bağışıklık sistemini tutan sistemik hastalıklar
Gözün zararlı ışıklara uzun süre maruz kalması
Aşırı sigara ve alkol tüketimi
‘GÖZ KURULUĞUNA NEDEN OLAN FAKTÖRLER NELERDİR’
Gözyaşı bezlerinin fonksiyonlarını;
Yaşın ilerlemesi,
Romatolojik hastalıklar,
Tiroit bezi fonksiyon bozuklukları,
Testosteron-östrojen dengesizliği ile ilgili endokrinolojik hastalıklar,
Akne, depresyon, tansiyon ilaçları,
Sık kullanılan kontakt lensler göz kuruluğuna neden olarak göz sağlığını olumsuz şekilde etkiler.