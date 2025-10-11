Göz kuruluğu: Görmenizi bulanıklaştıran gizli tehdit

Göz kuruluğu, gözlerin sulu kalmaya yetecek kadar gözyaşı üretemediğinde ortaya çıkan, gözlerde yanma, batma ve kaşıntı gibi belirtilere neden olan göz sağlığı sorunudur. Gözün yeterli miktarda gözyaşı üretmemesi, gözleri enfeksiyona karşı koruyucu etkisinin azalmasına neden olur. Gözyaşı bezlerinden gelen sıvıların üretiminde azalma meydana gelmesi gözyaşı zarının sağlamlığını etkiler. Gözyaşı eksikliği uzun vadede ciddi problemlere neden olabilir. Gözyaşı tabakasında bulunan; mukus tabaka, ortada sulu (aköz) tabaka ve en dışta yağlı (lipid) tabakanın herhangi birinin bozukluğu ve eksikliği olması durumunda kuru göz problemi ortaya çıkar. Yani kuru göz tanısı konulan kişide ya gözün rahat etmesini sağlayacak miktarda gözyaşı salgısı yoktur ya da yeterli gözyaşı salgısına rağmen gözyaşında kalite bozukluğu söz konusudur.

‘GÖZ KURULUĞU TİPLERİ NELERDİR’

Göz kuruluğu rahatsızlığına yol açan en önemli etken gözyaşının az salınmasıdır. Bununla birlikte mevcut gözyaşının buharlaşması da kuru göz sendromuna yol açabilir. Gözün kemik duvarının üst dış köşelerinde bulunan gözyaşı bezleri gün içerisinde düzenli olarak salgı verir.Gözyaşı bezinde kaynaklanan sorun ile birlikte gözyaşının az salınımı tipinde göz kuruluğu meydana gelir. Göz kuruluğunun bilinen üç tipi vardır.

Göz kuruluğu tipleri şöyle sıralanabilir:

Su eksikliği olan göz kuruluğu

Gözlerde yer alan lakrimal bez gözyaşı üretemediği zaman gözlerde kuruluk meydana gelir. Bazı otoimmün hastalıklar ya da problemler lakrimal bezinde iltihaba neden olur ve yeterli miktarda sulu gözyaşı üretimini engeller.

Buharlaşmalı tipi göz kuruluğu

Gözyaşları çok çabuk buharlaştığı zaman kişide buharlaşmalı göz kuruluğu görülür. En yaygın neden, meibomian bezinde meydana gelen fonksiyon bozukluğudur. Göz kapaklarında gözyaşı filminizin dış, yağlı katmanını üreten bezlerin düzgün çalışmadığı anlamına gelir.

Karışık tipi göz kuruluğu

Gözlerin hem yeterince gözyaşı üretmediği ve hem de gözyaşı filminin dengesiz olduğu anlamına gelir. Bu sorunların her ikisi de kuru göz semptomlarına yol açar.

‘GÖZ KURULUĞU NEDEN OLUR’

Göz kuruluğunun nedenleri gözyaşı üreten bezlerin hasar görmesi, yaşlılık, hormonal değişiklikler, fazla göz kırpma, kuru hava, kontak lens kullanımı ve lazer operasyonları yanı sıra gözde enfeksiyon, diyabet, tiroid bozuklukları ve romatoid artrit gibi hastalıklar ile A vitamini eksikliğidir.

Genel olarak göz kuruluğunun nedenleri şöyle sıralanabilir:

Hamilelik ve menopoz gibi hormonal değişimler

Fazla göz kırpmak

Kuru hava

Kontak lens kullanımı

Lazer operasyonları

Sjögren sendromu

A Vitamini eksikliği

Göz enfeksiyonları

Göz damlalarına ve merhemlerine karşı alerji

Göz kırpma refleksinde bozulmalar meydana gelmesi

Duman, güneş, rüzgar, nem düşüklüğü, kapalı mekanlarda ısıtma yöntemleri gibi çevresel faktörler

Alerjik ve bakteriyel enfeksiyonlar nedeniyle göz kapaklarındaki bezlerin görev yapamaması neticesinde gözde oluşan dokusal değişiklikler

Blefarit yani göz kapağında oluşan iltihabi hastalık durumu

Ektropion yani göz kapağının göz yuvarlığından sarktığı rahatsızlık durumu

Göz kapağının içe döndüğü rahatsızlık hali

Tansiyon ilaçları, anti alerjik ilaçlar, antidepresan ve uyku ilaçlarının kullanımı

Bağışıklık sistemini tutan sistemik hastalıklar

Gözün zararlı ışıklara uzun süre maruz kalması

Aşırı sigara ve alkol tüketimi

‘GÖZ KURULUĞUNA NEDEN OLAN FAKTÖRLER NELERDİR’

Gözyaşı bezlerinin fonksiyonlarını;

Yaşın ilerlemesi,

Romatolojik hastalıklar,

Tiroit bezi fonksiyon bozuklukları,

Testosteron-östrojen dengesizliği ile ilgili endokrinolojik hastalıklar,

Akne, depresyon, tansiyon ilaçları,

Sık kullanılan kontakt lensler göz kuruluğuna neden olarak göz sağlığını olumsuz şekilde etkiler.