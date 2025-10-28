Göz tembelliği: Çocuklarda görme gelişimini etkileyen sessiz tehlike

Tıbben ambliyopi olarak adlandırılan göz tembelliği, göz veya beyinde problem olmamasına rağmen sıklıkla şaşılık kaynaklı bir veya iki gözde görme yeteneğinin düzgün bir şekilde gelişmemesidir. Erken dönem çocukluk rahatsızlığı olarak kabul edilen göz tembelliği, görme yeteneğinin gelişmemesi sebebiyle bir veya iki gözde bulanık görmeye sebep olur.

Kişinin derinlik algısına zarar veren göz tembelliği, bir nesnenin yakın veya uzakta olup olmadığının tespitinin yapılmasını zorlaştırır. Bu durum göz tembelliğinin yaygın belirtileri arasında yer alır. Ayrıca bir gözü kısma veya kapatmak da göz tembelliği belirtilerinden gösterilir. Genellikle göz bantları, göz damlaları, gözlükler veya kontakt lenslerle tedavi imkanı olan göz tembelliğinde zaman zaman ameliyat da tercih edilebilir.

‘GÖZ TEMBELLİĞİ NEDEN OLUR’

Göz tembelliği, genellikle çocukluk döneminde, gözün arkasındaki ince bir doku tabakası (retina) ile beyin arasındaki sinir yollarını değiştiren anormal durum nedeniyle meydana gelir. Özetle göz sinirinin kullanılmaması göz tembelliğinin ortaya çıkmasına ve bir gözün daha zayıf kalmasına neden olur. Zayıf göz daha az görsel sinyal alır ve bu durum sonunda gözlerin birlikte çalışma yeteneğini azaltır, beyin de zayıf gözü görmezden gelerek görme yeteneğini diğer göze kaydırır.

Genellikle şaşılık kaynaklı ortaya çıkan göz tembelliği nedenleri şöyledir:

Şaşılık: Göz tembelliğinin en yaygın nedeni gözleri konumlandıran kaslardaki dengesizliktir ve bu duruma şaşılık adı verilir. Bu dengesizlik gözlerin içe veya dışa kaymasına neden olabilir ve gözlerin birlikte hareket etmesini engeller.

Gözlerde kırma kusurları: Kişinin miyop, astigmat veya hipermetrop olması sonucu göz tembelliği meydana gelebilir. Bu durum herhangi bir gözün görüş açısında yaşanan farklılık sebebiyle gözün görme yeteneğinin azalmasından kaynaklanır.

Katarakt: Genelde doğumla birlikte ortaya çıkan katarakt, göz dokusunun bulanıklaşması olarak tanımlanır. Bu bulanıklaşma görme yetisini azaltır ve göz tembelliğine sebebiyet verir. Daha şiddetli görme kayıplarına yol açmaması adına cerrahi olarak müdahale edilmesi gereken bir sorundur.

Göz kapağı düşüklüğü: Ptozis olarak bilinen göz kapağı düşüklüğünde kişinin göz kapağında sarkma meydana gelir ve bu da görüş açısından bozulmalar yaratır.

Bunlarla birlikte erken doğum, genetik faktör ve gelişim bozuklukları da göz tembelliğine yol açan faktörler arasında sayılabilir.

‘GÖZ TEMBELLİĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR’

Göz tembelliğinde özellikle bir gözde görme kaybı, şaşılık, derinlik algısında zayıflama, aynı yöne hareket etmeyen gözler ve gözlerde titreme yaygın belirtiler arasında sayılır.

Göz tembelliği belirtileri şunları içerir:

Bir veya iki gözde görme kaybı

Şaşılık

Göz kırpma sıklığı

Derinlik algısında zayıflık

Bir gözü kısma veya kapatma isteği

İçe veya dışa doğru kayan göz

Gözlerde titreme

Başı sık sık belli bir tarafa eğme

Bir nesne veya kişiyi gözlerle takip edememek

Baş ağrısı

Dikkat dağınıklığı

Bu belirtiler tamamen göz tembelliği rahatsızlığına işaret etmeyebilir ancak semptomların geçmediği, devam ettiği ve şiddetlendiği durumlarda göz doktoruna başvurmak gerekir.