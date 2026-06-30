Göz Tembelliğine 'Oyun Gibi' Teknolojik Çözüm

Görme Gelişimi 10 yaşına Kadar Devam Ediyor

Ambliyopi ya da halk arasında bilinen adıyla “göz tembelliği”, dünya genelinde çocukların yaklaşık %2 ila %3’ünü etkileyen önemli bir görme problemidir. Görmenin doğumdan itibaren öğrenilen bir süreç olduğunu vurgulayan Op. Dr. Doğu, bu sürecin yaklaşık 10 yaşına kadar devam ettiğini, bu kritik dönemde bir gözün diğerine göre daha zayıf olması durumunda beynin yalnızca güçlü olan gözü tercih ettiğini belirtti.

Erken Tanı Hayat Kurtarıyor

Bu durumda zayıf gözün görsel gelişiminin yeterince tamamlanamadığını ifade eden Op. Dr. Doğu, erken tanının önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Göz tembelliği erken dönemde yapılan göz muayeneleri ile tespit edilebilir ve tedavi süreci başlatılabilir. Özellikle 1 yaşından itibaren düzenli göz kontrolleri büyük önem taşımaktadır.”

Göz tembelliğinin nedenleri arasında katarakt, kırma kusurları (miyop, hipermetrop) ve göz kapağı düşüklüğü gibi durumların yer aldığını belirten Op. Dr. Doğu, tedavi seçeneklerinin nedene göre değiştiğini ifade etti. Kataraktın cerrahi müdahale ile, kırma kusurlarının ise gözlük kullanımıyla tedavi edilebildiğini söyledi.

Kapama Tedavisi ve Çocuklarda Uyum Süreci

Klasik tedavi yöntemlerinden biri olan kapama tedavisinde, sağlam gözün özel bir bantla kapatılarak zayıf gözün görsel gelişiminin desteklendiğini belirten Op. Dr. Doğu, bu yöntemin özellikle küçük yaşlarda daha etkili olduğunu vurguladı. Ancak çocukların sosyal ve psikolojik nedenlerle gözlük veya göz bandı kullanımına direnç gösterebildiğini de ekledi.

Yaz Tatili Tedavi İçin Önemli Bir Fırsat

Op. Dr. Doğu, özellikle yaz tatilinin göz tembelliği tedavisi açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:

“Okul döneminde çocukların tedaviye uyumu zorlaşabilirken, yaz tatilinde daha esnek bir zaman planı sayesinde kapama tedavisi ve görsel egzersizlere uyum artmaktadır. Bu dönem, VR tabanlı tedaviler ve klasik yöntemlerin düzenli uygulanması için önemli bir avantaj sağlamaktadır.”

Yaş İlerlemesiyle Tedavi Etkinliği Azalıyor

Op. Dr. Doğu, 10 yaş sonrasında kapama tedavisinin etkinliğinin belirgin şekilde azaldığını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

“Görme gelişimi için beynin görsel uyaranlarla eğitilmesi gerekir. Ancak yaş ilerledikçe bu öğrenme kapasitesi azalır ve klasik kapama tedavisi yeterli olmayabilir.”

Sanal Gerçeklik ile Tedavi Yaklaşımı

Bu noktada sanal gerçeklik teknolojisinin farklı bir tedavi alternatifi sunduğunu ifade eden Op. Dr. Doğu, VR tabanlı sistemlerle her iki göze farklı görsel uyarıcılar verilebildiğini ve böylece binoküler (iki gözle birlikte) görme gelişiminin desteklenebildiğini belirtti.

“VR teknolojisi sayesinde hastaya özel görsel uyarıcılar sunularak görme eğitimi daha etkili hale getirilebilmektedir. Bu yöntem, kapama tedavisine kıyasla daha kısa sürede sonuç alınmasına katkı sağlayabilir,” dedi.

İlaçsız ve Cerrahisiz Bir Görme Eğitimi

Tedavide ilaç, cerrahi müdahale veya lazer kullanılmadığını vurgulayan Op. Dr. Doğu, yöntemin tamamen sanal gerçeklik gözlükleri ve görsel eğitim temelli uygulamalardan oluştuğunu ifade etti.

Ayrıca binoküler tedavi yaklaşımının, klasik monoküler (tek göz kapama) yöntemlerden farklı olarak derinlik algısının gelişimine de katkı sağladığını belirtti.

Op. Dr. Doğu, amaçlarının yalnızca çocuklarda değil, uygun hasta gruplarında yetişkinlerde de görsel kazanım sağlayabilecek yeni çözümler geliştirmek olduğunu ifade ederek sözlerini tamamladı.



