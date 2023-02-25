Gözaltına alınan 3 zehir taciri adliyeye sevk edildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda polis ekiplerince A.S. isimli kişinin doğu illerinden temin etmiş olduğu yüklü miktarda uyuşturucu maddeyi Kayseri'ye getireceği ve M.H. ile M.A. isimli yabancı uyruklu iki kişinin ise kent içerisinde uyuşturucu madde yaptıkları bilgisine ulaşıldı.

Takibe alınan A.S.'ye ait araç durduruldu. Araç içerisinde narkotik köpeği JACK ile yapılan aramada 8 kilo 500 gram uyuşturucu metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Diğer operasyonda da M.H. ile M.A.’nın belirlenen adreslerinde yapılan aramada 7 parça halinde 600 gram eroin, 5 parça 50 gram metamfetamin, 112 uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi.

Her iki olayla ilgili gözaltına alınan A.S. ile M.H. ve M.A. emniyetteki işlemlerin ardında adliyeye sevk edildi.