Gözlemci günü şaşırdı, maç 15 dakika geç başladı

Bölgesel Amatör Lig’de oynanan Hacılar Erciyesspor ile Yozgat Bozokspor maçının hakem gözlemcisi İsmail Hakan Uysal, maç gününü şaşırınca müsabaka 15 dakika geç başladı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup’ta bulunan Hacılar Erciyesspor ile Yozgat Bozokspor arasında oynanan maç öncesinde ilginç bir durum yaşandı. 4 Şubat Cumartesi günü saat 14.00’de başlaması gereken karşılaşma saat 14.15’de başladı. Karşılaşmanın 15 dakika geç başlamasının sebebi ise maçın gözlemcisi olan İsmail Hakan Uysal’ın maç gününü karıştırması oldu. Ankara bölgesi gözlemcisi olan İsmail Hakan Uysal maçın gününü Cumartesi yerine Pazar olarak karıştırmasından ötürü TFF ile iletişime geçildi.

Müsabakaya Kayseri’den Bölgesel Gözlemci Ceyhun Gürbüz atandı. Ceyhun Gürbüz’ün gelmesi ile karşılaşma geç olsa da başladı.