Göztepe - Kayserispor : 0-0

Kayserispor bugün deplasmanda Göztepe ile golsüz berabere kaldı.

Kayserispor, Süper Lig’in 22. haftasında İzmir’de Göztepe’ye konuk oldu. Karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 18‘te Göztepe'de sağ kanattan gelişen atakta Ogün'ün yaptığı ortada top diğer kanattaki Cherni'ye geldi. Cherni'nin aktardığı topu ceza sahasına gönderen Bokele'nin ortasında kaleci Bilal topu kontrol etti.

Dakika 33'te Kayserispor'da Cardoso'nun uzak mesafeden kaleye gönderdiği top üstten auta gitti. Kayserisporlu oyuncular korner itirazında bulundu.

Dakika 65‘te Göztepe'de ceza sahası dışından Krastev'in sert şutunda top direkten oyun alanına döndü.

MAÇIN KİMLİĞİ

STAD: Isonem Park
HAKEMLER: Alper Akarsu, Ogün Kamancı, Mert Bulut,
KAYSERİSPOR: Bilal - Brenet, Semih, Denswil, Carole (Dk. 46 Katongo), Furkan (Dk. 90+2 Talha Sarıarslan), Dorukhan, Benes(Dk. 56 Mendes), Ramazan (Dk.66 Ramazan Civalek), Cardoso (Dk.67 Chalov), Onukgkha 
GÖZTEPE: Lis - Godoi, Heliton, Bokele, Ogün (Dk.75 Uğur Kaan Yıldız), Dennis (Dk.75 M.Muhammed), Miroshi, Cherni (Dk.90+1 Taha Altıkardeş), Krastev, Guilherme (Dk. 56 Antunes), Janderson (Dk. 90+1 Arda Okan)
GOL: Yok
SARI KART: Lis, M. Bokele (Göztepe), Muhammed Türkmen, Onurcan Piri (Kayserispor)

Haber Merkezi

Külliye'den İftar Yayını: Bir Ramazan Akşamı
KANKA Derneği, Kamu Yararına Dernek statüsünü aldı
Başakpınar Mahallesinde sel etkili oldu
Uçan Çatılar, Sökülen Ağaçlar: İtfaiye 32 olaya müdahale etti
Talas Camileri Ramazan'a hazır
Kayserispor bugün Göztepe'ye konuk olacak
