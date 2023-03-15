Gözütok, altın madalya ile döndü
Kayserili karateci Gülbahar Gözütok, Karate 1 Series A müsabakalarında 1075 sporcunun arasından altın madalya kazandı.
- 15.03.2023 11:22
- Güncelleme: 15.03.2023 11:22
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayserili karateci Gülbahar Gözütok, Karate 1 Series A müsabakalarında 1075 sporcunun arasından altın madalya kazandı.
Karate Series A müsabakaları 10-12 Mart tarihleri arasında Konya’da yapıldı. Müsabakalara 76 ülkeden bin 75 sporcu katıldı. Müsabakalara Kayseri’den katılan Gülbahar Gözütok, Kadın Kumite 61 kiloda altın madalya kazandı.
İHA
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