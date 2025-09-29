Gram altın kendi rekorunu kırarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Gram altın 5 bin 255 TL oldu.

Altın fiyatları, küresel piyasalarda yaşanan belirsizlikler ve döviz kurlarındaki hareketlilikle birlikte yükselişini sürdürüyor. Haftanın ilk gününde küresel piyasalarda altının onsu 3 bin 812 dolardan alıcı buluyor. Gram altın 5 bin bandını aşarken çeyrek altın ise 8 bin 680 liradan işlem görüyor.

Güncel altın fiyatları:

Gram altın: 5 bin 255

Çeyrek altın: 8 bin 680

Yarım altın: 17 bin 15

Tam altın: 33 bin 137 liradan işlem görüyor.