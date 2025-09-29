Gram altın 5 bin 255 TL oldu

Gram altın 29 Eylül itibari ile 5 bin 255 TL oldu. Çeyrek altın ise 8 bin 680 TL'den işlem görüyor.

Gram altın 5 bin 255 TL oldu

Gram altın kendi rekorunu kırarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Gram altın 5 bin 255 TL oldu.
Altın fiyatları, küresel piyasalarda yaşanan belirsizlikler ve döviz kurlarındaki hareketlilikle birlikte yükselişini sürdürüyor. Haftanın ilk gününde küresel piyasalarda altının onsu 3 bin 812 dolardan alıcı buluyor. Gram altın 5 bin bandını aşarken çeyrek altın ise 8 bin 680 liradan işlem görüyor.
Güncel altın fiyatları:
Gram altın: 5 bin 255
Çeyrek altın: 8 bin 680
Yarım altın: 17 bin 15
Tam altın: 33 bin 137 liradan işlem görüyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Melikgazi Belediyesi Zabıta Ekipleri market ve fırınlarda denetim yaptı
Melikgazi Belediyesi Zabıta Ekipleri market ve fırınlarda denetim yaptı
Özvatan'a Kano Faaliyetleri Parkur Alanı yapılacak.
Özvatan’a Kano Faaliyetleri Parkur Alanı yapılacak.
Kullanılmayan telefonlar devre dışı bırakılacak
Kullanılmayan telefonlar devre dışı bırakılacak
SGK'dan uyarı: S, K, Ş harflerine dikkat
SGK’dan uyarı: S, K, Ş harflerine dikkat
Vekil Çopuroğlu, 'İktidar olarak işimize bakıyoruz'
Vekil Çopuroğlu, “İktidar olarak işimize bakıyoruz”
Erciyes Üniversitesi'nde sağlık çalışanlarından oturma eylemi
Erciyes Üniversitesi’nde sağlık çalışanlarından oturma eylemi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!