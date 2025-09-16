Gram altın 5 bin lirayı geçti

Gram altın kendi rekorunu kırarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Böylece gram altın 5 bin liranın üzerine çıktı.

Gram altın 5 bin lirayı geçti

Altın fiyatları, küresel piyasalarda yaşanan belirsizlikler ve döviz kurlarındaki hareketlilikle birlikte yükselişini sürdürüyor. Haftanın ikinci gününde küresel piyasalarda altının onsu 3 bin 681 dolardan alıcı buluyor. Gram altın 5 bin bandını aşarken çeyrek altın ise 8 bin 172 liradan işlem görüyor.

Güncel altın fiyatları:
Gram altın: 5 bin 9
Çeyrek altın: 8 bin 172
Yarım altın: 16 bin 344
Tam altın: 32 bin 535 liradan işlem görüyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kuyumcu soyguncusu 100 gün sonra tahliye edildi
Kuyumcu soyguncusu 100 gün sonra tahliye edildi
Mavi Kuş Medya'dan Edebiyat Yolculuğuna Ödüllü Dokunuş: Ödüller Kayseri Kalesi'nde Verilecek
Mavi Kuş Medya’dan Edebiyat Yolculuğuna Ödüllü Dokunuş: Ödüller Kayseri Kalesi'nde Verilecek
Öğrencilere 'Dijital Dünyayı Güvenli Kullanım' eğitimleri verilecek
Öğrencilere “Dijital Dünyayı Güvenli Kullanım” eğitimleri verilecek
Dünya 2'ncisi Huri Uçar Kayseri'de coşkuyla karşılandı
Dünya 2'ncisi Huri Uçar Kayseri’de coşkuyla karşılandı
Gram altın 5 bin lirayı geçti
Gram altın 5 bin lirayı geçti
Kayseri'nin yarısı Kültür Yolu Festival Konserlerine Katılmış
Kayseri'nin yarısı Kültür Yolu Festival Konserlerine Katılmış
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!