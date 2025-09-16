Gram altın 5 bin lirayı geçti
Gram altın kendi rekorunu kırarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Böylece gram altın 5 bin liranın üzerine çıktı.
Altın fiyatları, küresel piyasalarda yaşanan belirsizlikler ve döviz kurlarındaki hareketlilikle birlikte yükselişini sürdürüyor. Haftanın ikinci gününde küresel piyasalarda altının onsu 3 bin 681 dolardan alıcı buluyor. Gram altın 5 bin bandını aşarken çeyrek altın ise 8 bin 172 liradan işlem görüyor.
Güncel altın fiyatları:
Gram altın: 5 bin 9
Çeyrek altın: 8 bin 172
Yarım altın: 16 bin 344
Tam altın: 32 bin 535 liradan işlem görüyor.