Gram altın 5 bin lirayı geçti

Altın fiyatları, küresel piyasalarda yaşanan belirsizlikler ve döviz kurlarındaki hareketlilikle birlikte yükselişini sürdürüyor. Haftanın ikinci gününde küresel piyasalarda altının onsu 3 bin 681 dolardan alıcı buluyor. Gram altın 5 bin bandını aşarken çeyrek altın ise 8 bin 172 liradan işlem görüyor.

Güncel altın fiyatları:

Gram altın: 5 bin 9

Çeyrek altın: 8 bin 172

Yarım altın: 16 bin 344

Tam altın: 32 bin 535 liradan işlem görüyor.