Gram Altın'da büyük yükseliş
Son zamanlarda sakin seyrini koruyan gram altın 993 liradan bin 19 liraya yükseldi.
- 09.11.2022 15:16
- Güncelleme: 09.11.2022 15:16
Son dönemlerde sakin seyrini koruyan gram altında bugün ani yükselişe geçti. Dün (Salı) günü 993 liradan satılan gram altın bugün (Çarşamba) 26 lira yükselerek bin 19 liraya çıktı. Gram altın son 1 ayın en yüksek seviyesini gördü.
Güncel Altın fiyatları ise şu şekilde;
Gram Altın: 1019
Çeyrek Altın: 1668
Dolar: 18,60
Euro: 18,68
1ha
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