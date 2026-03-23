Ekonomist Ömer Uzunoğlu, altın piyasaları ve gram altında yaşanan hareketlilik ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Gram ve çeyrek altının haftaya düşüş ile başladığını ve yeniden yükselişe geçtiğini ifade eden Ekonomist Uzunoğlu, “İçinde bulunduğumuz hafta savaşın gerçekten en kızışık günlerinden birisi. Muhtemelen bu hafta da böyle geçecek. Altın fiyatları alışılmışın dışında çok ilginç bir esneme yaşıyor. Özellikle geçtiğimiz haftanın ikinci yarısından sonra bu gevşeme başladı, içinde bulunduğumuz gün sabah bu devam etti. Hatta %6,5-7’leri bulan bir eksi ile başladı. Şu anda yeniden yukarıya doğru döndü. Tahminen 1.100 lira civarında sabaha göre çeyrek altın fiyatı yukarı doğru çıktı. Altını düşüren dünyadaki temel etkenlerden birisi aslında özellikle enflasyonun yüksek çıkacağı, faizlerin yükseltileceği beklentisi. Bu çok etkili. Bir diğer neden de petrol fiyatlarındaki aşırı çıkış. Yani 70 dolardan neredeyse 120 dolara gelişi; bundan sonra da beklenen 150 dolar veya üzerindeki rakamlar spekülatörleri ve yatırımcıları özellikle petrole yöneltti, altında olduğu gibi veya gümüşte olduğu gibi. Bu sürecin ben savaş devam ettiği sürece volatilite olarak ileri ve geri devam edeceğinin farkındayım. Bir diğer açıdan da özellikle yatırımcılara tavsiyem; ellerinde bulunan altının, gümüş demiyorum, özellikle altının kıymetini bilsinler. Eğer ihtiyaçları yoksa hiçbir biçim ve şekilde bu fiyatlardan bozdurmasınlar. Sabah çeyrek altın başlangıç fiyatı yaklaşık 10.200 lira civarındaydı. Şu anda 11.600 lira çeyrek altın, 23.200 lira 50’lik altın, 46.400 lira tam altın, 116.000 lira da 2,5'luk dediğimiz onlu altın. Gram altının fiyatı 6.620 lira. Tahminen 6.200 lira civarındaydı gram altın, şu anda 6.600 lirayı buldu. Gram altın, külçe altın ve çeyrek altın piyasada yok. Aşırı talep var bu düşüşten dolayı. Dolayısıyla biz ancak bu hafta sonuna randevu verdiğimizde satabiliyoruz, bunu da bilsinler lütfen." ifadelerini kullandı.